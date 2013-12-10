راه اندازی پایگاه امداد دارویی شهرستان گنبدکاووس

«اصغر نودهی» در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به آمار فراوان بیماران سرطانی در استان گلستان به ویژه شرق گلستان توانستیم خدمات خوبی را به مردم شریف منطقه ارائه دهیم.

وی گفت: از آنجاییکه اطرافیان این بیماران دغدغه و مشکلات فراوانی را به مبتلا شدن بیمار خود به سرطان دارند، انتظار میرود با کمک مسئولان این داروخانه شبانه روزی گردد تا بتوانیم خدمات بیشتر و بهتری را به بیماران ارائه دهیم.

وی ابراز امیدواری کرد تا این انتظار هر چه سریعتر محقق شود و مردم مشکلی در این رابطه نداشته باشند.

نودهی همچنین از افتتاح رستوران جمعیت هلال احمد خبرداد و بیان کرد: سال گذشته با حضور مسئولان کشوری و استانی جمعیت هلال احمر رستوران این جمعیت راه اندازی و آماده ارائه خدمات به همشهریان منطقه شده است که در بحث درآمد زایی جمعیت هلال احمر بسیار موثر بوده است.

اصغر نودهی خاطرنشان کرد: پایگاه امداد نجات بین شهری و متور آمبولانس را هم در گنبدکاووس مهیا شد.

وی در پایان افزود: با تجهیز بعضی از امکانات تخصصی در شهرستان در جمعیت امداد نجات با توجه به مستعد بودن منطقه به حوادث طبیعی و جاده ای توانستیم در جهت کاهش تلفات و امداد رسانی به موقع خدمات خوبی را ارائه دهیم.

