۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۸:۱۸

در واکنش به لایحه بودجه 93؛

انتقاد نمایندگان خراسان رضوی از کاهش بودجه زیارت/ پژمانفر: وعده‌ها در حد حرف باقی ماند

مشهد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر همه نمایندگان خراسان رضوی از کاهش بودجه زیارت انتقاد دارند، گفت: دولت یازدهم در بودجه 93 اهمیت ویژه‌ای برای بودجه زیارت قائل نشد و این امر بی‌تردید در روند خدمت رسانی به زائران تاثیر منفی دارد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت باید در اختصاص بودجه زیارت قدری دست و دلبازانه عمل می‌کرد زیرا در حال حاضر سهم این استان از این بودجه 12 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: انتظار مردم این استان و مسئولان این بود که در زمینه بودجه زیارت کوتاهی صورت نگیرد اما با این روند این استان با مشکلات عدیده ای در عرصه رسیدگی به امور زائران و توسعه توریسم مذهبی مواجه می شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تضعیف حقوق این استان ماجرای تازه ای نیست اما توقعات همه ما این بود که حداقل در بودجه زیارت شاهد کاستی و کوتاهی نباشیم.

وی با بیان اینکه شعارها و وعده هایی را که دولت داد باز هم در حد حرف باقی ماند، افزود: در لايحه بودجه سال 93 سهم بودجه تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي خراسان رضوي از کل بودجه تملک دارايي هاي سرمايه اي تنها 5.35 درصد است و این امر پذیرفتنی و منصفانه نیست.

