لزوم پیگیری مشکلات و خسارت‌ های ناشی از سیل اخیر در صومعه سرا/ بررسی روند اجرای طرح آبرسانی غرب گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفتیم در قالب گفتگوی تفصیلی با " میرزا حسینعلی زاده " فرماندار صومعه سرا ضمن پیگیری مشکلات و خسارت‌ های ناشی از سیل اخیر در این شهرستان، نگاهی به روند اجرای طرح آبرسانی غرب گیلان و ... بیندازیم حال آنچه می خوانید حاصل این گفتگو است.

مهر - در سیل اخیر پنج شهرستان گیلان دچار خسارت شدند که یکی از این شهرستان ها، صومعه سرا بوده است، بفرمائید چه میزان سیل به شهرستان صومعه سرا خسارت وارد کرد؟

حسینعلی زاده: تا قبل از وقوع سیل به دلیل اطلاع‌ رسانی که از طریق ستاد حوادث استان به شهرستان‌ هایی که احتمال وقوع سیل در آنها داده می‌ شد آمادگی لازم در ستاد بحران شهرستان وجود داشت در واقع در روز قبل از وقوع سیل جدی ‌ترین نشست ستاد بحران شهرستان برگزار شد.

براین اساس تمامی اعضای این ستاد آمادگی لازم را برای کنترل سیل و مدیریت بحران ناشی از آن داشتند اما انتظار تا این حد نبود چون شهرستان صومعه سرا در منطقه جلگه ای قرار گرفته و تحت تأثیر سیلاب‌ های مناطق کوهستانی قرار می ‌گیرد، رودخانه ‌هایی که از مناطق جنگلی و کوهستانی به شهرستان صومعه سرا وارد و در نهایت به داخل تالاب سرریز می ‌شوند، وقوع سیل بیش از آنچه که پیش ‌بینی ‌های نشان می‌ داد، رخ داد.

بنابراین با طغیان دو رودخانه پسیخان و رودخانه تولم شهر ( از قلعه رودخان فومن سرچشمه می‌ گیرد و در نهایت به روستای سیاه درویشان منتهی می ‌شود.)

به جهت بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و هم به دلیل سیلی که در داخل خود صومعه سرا جاری بود و آب ‌های سطحی که به زهکش ها و نهرهای کشاورزی وارد می ‌شد و همینطور به دلیل تغییر مسیر برخی رودخانه ‌ها به علت طغیان سیل داشتند بخش بزرگی از تولمات به ویژه 10 روستا کاملا دچار آب‌ گرفتگی شد.

در این سیل تنها 50 خانوار جابه ‌جا شدند و بسیاری از مردم نیز در خانه ‌های خود باقی ماندند اما منازلشان دچار آب ‌گرفتگی شده است. خسارت‌ های ایجاد شده ناشی از این سیل بسیار بالا بود و برآورد اولیه خسارت ‌21 میلیارد تومان را نشان می دهد.

بخشی از این خسارت ‌ها مربوط به ابنیه های دولتی و امکانات عمومی مانند پل، راه، سر دهنه‌ های انهار کشاورزی، رودخانه ها و پمپاژهای کشاورزی است که باید از طریق ستاد بحران استان برای بازسازی تامین اعتبار شوند.

همچنین ترمیم پنج دستگاه پل که تخریب شده ‌اند و بخشی از این خسارت‌ ها مربوط به مردم می‌ شد که شامل دام، طیور و مزارع کشاورزی که در آنها کشت دوم انجام شده بود.

همچنین دو هزار هکتار استخر پرورش ماهی در شهرستان صومعه سرا که بخش اعظمی از آن در تولمات واقع شده است، خسارت دیدند یعنی در حدود 300 استخر ماهی تحت تاثیر این سیل قرار گرفت و تلفات و خسارات زیادی را بر مردم تحمیل کرد.

هم ‌اکنون برآورد خسارت در حال انجام است، برآورد اولیه از میزان خسارت صورت گرفته و به زودی برآورد نهایی از خسارت ‌های بر جای مانده از سیل انجام خواهد شد.

تاکنون با دستور استاندار 21 میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت‌ های ناشی از سیل در بخش عمومی و دولتی در نظر گرفته شده است.

در رابطه با خسارت ‌های وارد شده به بخش خصوصی نیز باید اقدام‌ هایی از طریق بیمه ها صورت گیرد که در این زمینه مسئولان استان نیز از مردم آسیب دیده در سریع‌ ترین زمان ممکن حمایت خواهند کرد.

مهر - یکی از مشکلات عمده مردم شهرستان صومعه سرا در گوراب زرمیخ و تولم شهر کدورت آب آشامیدنی است که اجرای طرح آبرسانی به غرب گیلان که از سال 85 آغاز شده به عنوان راهکاری برای رفع این مشکل ارائه شده است این طرح هم‌ اکنون در چه مرحله ‌ای قرار دارد؟

حسینعلی ‌زاده: صومعه سرا از شهرهایی است که برخلاف بسیاری از شهرهای کشور سطح آب زیرزمینی در آن بالا است از طرف دیگر این شهر در بستر مردابی قرار دارد بنابراین در مورد دفع بهداشتی فاضلاب ‌های شهری مشکلاتی وجود دارد زیرا از طریق چاه ‌های جذبی نمی ‌توان فاضلاب را دفع کرد و باید از طریق تصفیه خانه فاضلاب‌ های این شهر تصفیه شود.

در بخش آب آشامیدنی نیز این گونه است و در حال حاضر آب آشامیدنی شهرستان صومعه سرا از چاه هایی استحصال می ‌شود که به دلیل بالا بودن آهن و منگنز موجود در آن کدر به نظر می ‌آید اما این‌ آب دارای آلودگی میکروبی نیست.

آلودگی آب آشامیدنی در شهرستان صومعه سرا به دلیل وجود املاح فیزیکی بوده و در این راستا اقدام ‌هایی در حال انجام است.

مهر - کدورت آب آشامیدنی در شهرستان صومعه سرا به دلیل وجود آهن و منگنز است نه مشکل و آلودگی دیگر اما با توجه به اینکه این مسئله بیش از یک دهه است در فصل ‌های مختلف مردم با آن روبرو هستند و برای رفع آن طرح آبرسانی به غرب گیلان در حال انجام است این طرح هم ‌اکنون در چه وضعی به سر می‌برد؟و بالاخره چه زمانی مشکل آب آشامیدنی مردم صومعه سرا رفع خواهد شد ؟

روشن روان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان: آبرسانی در شهرستان صومعه سرا از مطالبات و خواسته ‌های به حق مردم منطقه است، آب تولید شده از طریق چاه ها مطابق با استانداردهای بهداشتی است اما مردم انتظار کیفیت بالاتری را از آب مورد نظر دارند و وجود آهن و منگنز بالا در آب در تمامی نقاط استان گیلان وجود دارد.

طی اقدامی کوتاه ‌مدت در شهر صومعه سرا چند فیلتر پیشرفته شنی به همراه هواده های پیشرفته نصب شد تا آهن و منگنز موجود در آب که ناشی از طبیعت منطقه است به حداقل برسد.

علاوه بر این پروژه آبرسانی به غرب گیلان نیز در حال اجرا است، عملیات اجرایی این پروژه قبلا از سوی شرکت آب منطقه ‌ای استان آغاز شده بود و در ادامه کار به شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان محول شد.

اقدامات مناسبی که تاکنون در این پروژه صورت گرفته پروژه مراحل نهایی خود را طی می کند. در این زمینه 20 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب بتنی احداث شد( بر این اساس یک مخزن ذخیره آب بتونی 15 هزار متر مکعبی در ماکلوان و یک مخزن ذخیره آب پنج هزار متر مکعبی در شهر صومعه سرا ایجاد شده است.)

علاوه‌ بر این 10 حلقه از چاه‌ هایی که در منطقه حفر شده بود هم اکنون در حال تجهیز، برق رسانی و تابلوهای مربوط به آن است.

مشکل اصلی در اجرای این طرح تملک بخشی از اراضی است که در مسیر خط انتقال آب به داخل مخزن پنج هزار متر مکعبی صومعه سرا وجود دارد.

تملک زمین از اقدام ‌های پرزحمت و وقت گیر در استان گیلان است با توجه به اینکه قیمت زمین در این استان بالا است مشکلاتی وجود دارد که اگر فرماندار شهرستان صومعه سرا حمایت مناسبی داشته باشند باقیمانده طرح نیز در سریع ‌ترین زمان ممکن اجرا خواهد شد و چیزی در حدود سه حلقه از چاه ‌های حفر شده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مهر - اگر مشکل تملک اراضی مسیر انتقال آب از مخزن به شهر صومعه سرا به زودی رفع نشود اجرای این طرح پیشرفت نخواهد داشت؟

روشن روان: چرا هم ‌اکنون با مالکان اراضی مورد نظر توافق ‌هایی انجام شده اما در چنین شرایطی حمایت فرماندار می‌ تواند تا حدود زیادی راهگشا باشد زیرا برخی از مالکان زمین ها در خارج از کشور حضور دارند که برای تعیین تکلیف این زمین ها هر چه سریعتر تدبیری اندیشیده شود.

مهر - حال فرماندار شهرستان صومعه سرا برای رفع این مشکل و صحبت با مالکان چه خواهد کرد؟

حسینعلی ‌زاده: بحث آب آشامیدنی صومعه سرا، تولم شهر و گوراب زرمیخ برای مسئولان یک دغدغه است ضمن اینکه بخشی از روستاهایی که در مسیر خط انتقال آب قرار دارند باید از این آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شوند.

به یقین موضوع تملک زمین برای اجرای این طرح در اسرع وقت پیگیری خواهد شد تا هرچه سریعتر مشکلات مورد نظر رفع شود و تاکنون 75 در صد این طرح انجام شده است.

تنها پروژه‌ ای که با توجه به محدودیت منابع مالی که در سال گذشته وجود داشت با تعطیلی روبرو نشد و با سرعت هرچه تمام ‌تر ادامه پیدا کرد طرح تأمین آب آشامیدنی صومعه سرا بوده است.

سال گذشته نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی 10 میلیارد تومان اعتبار را از محل فروش اوراق مشارکت دریافت کردند و هم ‌اکنون این اعتبار در حال تزریق است و امیدوار هستیم این که با همکاری همه‌ جانبه آب و فاضلاب شهری استان تا دهه فجر سال جاری بخش بزرگی از شهر صومعه سرا، تولم شهر و گوراب زرمیخ از آب آشامیدنی گوارا بهره ‌مند شوند.

مهر - با توجه به اینکه زمان بهره‌برداری از طرح آبرسانی در سال 91 اعلام شده بود اما تاکنون این طرح به بهره برداری نرسیده آیا تا دهه فجر امسال بخشی از این پروژه افتتاح خواهد شد؟

روشن روان: شرکت آب و فاضلاب شهری و استان گیلان با تلاش شبانه روزی سعی دارد تا بخشی از این پروژه در صومعه سرا، فومن، تولم شهر و گوراب زرمیخ را تا یک روز قبل از آغاز دهه فجر وارد مدار بهره ‌برداری کند اما باید مشکل تملک اراضی برخی از نقاط مورد نظر هرچه سریعتر رفع شود.

با وجود مشکل مالی منابع مورد نیاز این طرح رفع شده و باید مشکل اصلی که همان تملک اراضی مورد نظر است هر چه سریعتر رفع گردد تا دهه فجر امسال مردم به مناطق مورد نظر از آبی گوارا برخوردار شوند.

مهر- در مورد طرح دفع بهداشتی فاضلاب در شهرستان صومعه سرا که در سال 81 کلید خورد هم ‌اکنون از چه وضعی برخوردار است و مشکل اجرای این طرح چیست؟

حسینعلی‌ زاده: برعکس پروژه آبرسانی آب آشامیدنی پروژه دفع فاضلاب بهداشتی به کندی در حال انجام است و از سال 81 تاکنون هفت و نیم هکتار زمین خریداری‌ و 10 در صد از تصفیه ‌خانه به صورت سوله ساخته شده‌ است از 123 کیلومتر لوله‌گذاری و شبکه انتقال فاضلاب که باید در شهرستان انجام شود 10 کیلومتر انجام شده است اما در سال جاری به دلیل محدودیت منابع مالی در نظر داریم تا بخشی از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد بهره برد.

سعی داریم تا بحث دریافت تسهیلات از بانک توسعه اسلامی در بودجه سال 93 گنجانده شود تا از محل این تسهیلات این طرح هزینه بر که تاکنون برای آن هفت میلیارد هزینه شده و با برآورد امروز نیز به 60 میلیارد دیگر اعتبار نیاز است تا پروژه به بهره ‌برداری برسد.

اخیرا در برخی از مناطق که فاضلاب رودخانه ‌ها انتقال داده می ‌شود و آلودگی ‌های زیست محیطی به دنبال دارد سعی شده از محل اعتبارات ستاد بحران استان و سایر منابعی که در اختیار فرمانداری قرار دارد بخشی از انهار سرپوشیده شود.

بر این اساس در دو قسمت از شهر یعنی بخش عربان و مسکن مهر به طور موقت از محل اعتبارات استانی نهرها سرپوشیده می ‌شود تا بوی بد فاضلاب به ویژه در فصل تابستان باعث رنجش مردم نشود.

مهر - حدود 11 سال از اجرای پروژه دفع بهداشتی فاضلاب شهرستان صومعه سرا می‌ گذرد برای سرعت بخشیدن به اجرای این پروژه چه باید کرد و تا چه حد می ‌توان از توان فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بهره برد؟

روشن روان: در کوتاه مدت باید بطور حتم بحث طرح روان آب ‌های سطحی که به حوزه شهرداری مربوط می‌ شود در مناطقی که ساخت‌ و ساز انجام می ‌شود همزمان باید ساماندهی شود.

پروژه های فاضلاب ردیف استانی ندارند بلکه ردیف این دست از پروژه ها ملی هست. چندین سالی که پروژه فاضلاب در شهر صومعه سرا آغاز شده اعتبارات آن طوری که باید و شاید به این پروژه اختصاص نیافته است.

در چند سال اخیر تلاش ویژه ای صورت گرفته تا منابع مالی مورد نیاز تامین شود بنابراین یکی از این منابع که می ‌توان در تسریع اجرای طرح موثر واقع شود " اوراق مشارکت " است.

از محل دریافت تسهیلات ارزی بانک توسعه اسلامی نیز برای پروژه فاضلاب صومعه سرا، لاهیجان، لنگرود، رودسر و آستانه اشرفیه سرمایه گذاری می شود.

خوشبختانه با پیگیری‌ های صورت گرفته نامه دریافت تسهیلات بانک توسعه اسلامی از وزارت نیرو به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گرفته شده است.

بر این اساس اجرای پروژه دفع بهداشتی فاضلاب صومعه سرا با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد اما در این میان شرطی وجود دارد و آن هم حمایت فرماندار و مسئولان این شهرستان درباره صدور ویژه مجوزهای حفاری در خیابان ‌ها و معابر است. همچنین تصفیه‌ خانه نیز در حال پیگیری است تا فاضلاب شهری هرچه سریعتر به تصفیه خانه منتقل شود.

مهر - فرمانداری در اجرای پروژه دفع بهداشتی فاضلاب شهرستان صومعه سرا چگونه می ‌تواند به شرکت آب و فاضلاب شهری کمک کند؟

حسینعلی ‌زاده: همه اعتبارات شهرستان استانی است و این اعتبارات از طریق استان به کمیته برنامه ‌ریزی شهرستان ابلاغ می ‌شود و در داخل شهرستان تنها بر اساس پروژه‌ ها اعتبارات توزیع و بر اساس نظر اداره‌ های کل این عمل انجام می ‌شود.

همچنین پروژه هایی که از اعتبارات استانی استفاده می‌ کنند پروژه‌ هایی هستند که اهمیت بیشتری داشته و در اولویت قرار دارند اما در ارتباط با کنده کاری که در سطح شهر ایجاد می ‌شود هیچ محدودیتی در سطح شهرستان وجود ندارد و اگر کار عمرانی در بخش مربوطه دلیل عدم همکاری بین دستگاه ‌های مختلف متوقف شود ممکن نیست بلکه تعامل مناسبی میان دستگاه ‌های اجرایی شهرستان وجود دارد.