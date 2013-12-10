ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین در وزارت کشور در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین با محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حجت الاسلام محمودی با اشاره به ویژگی های سیاسی، فرهنگی و انقلابی شهرستان ورامین اظهار داشت: شهرستان ورامین دارای سابقه و ریشه تاریخی و انقلابی است و قیام 15 خرداد مردم ورامین در کشور زبانزد است.



امام جمعه موقت ورامین افزود: حرکت های انقلاب مردم ورامین در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، سبب شد تا این منطقه از بسیاری از امکانات، محروم شود و به همین دلیل این شهرستان نسبت به سایر مناطق کشور از برخی امکانات محروم است که شایسته توجه ویژه مسئولان است.



وی ادامه داد: در دولت نهم و دهم تعهدات و قولهایی به مردم شهرستان ورامین داده شد که برخی از آنان عملیاتی نشد که شایسته است توسط دولت یازدهم مورد توجه جدی قرار گیرد.



یکی از مهمترین خواسته های مردم ورامین ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین است



محمودی اضافه کرد: یکی از مهمترین خواسته ها و مطالبات مردم ورامین، تسریع در ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین است که در دولت گذشته چندین بار قول ابلاغ آن داده شد اما هیچگاه عملیاتی نشد.



این مسئول اظهار داشت: امروز مردم ورامین از دولت تدبیر و امید انتظار دارند تا در ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین تسریع کنند تا نحوه خدمت رسانی به مردم منطقه بهتر شود.



وی تأکید کرد: مردم ورامین همواره زمانی که انقلاب و نظام به وجودشان نیاز داشته است، به صحنه آمدند و با تمام توان از ارزشهای اسلامی دفاع کردند، به همین خاطر شایسته خدمت رسانی بهترند.



محمد شریعتمداری نیز در این دیدار با اشاره به پروسه ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین بیان داشت: مسئله ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین، یکی از مسائلی است که اکنون به صورت جدی در وزارت کشور درحال بررسی است.



معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: بنده نیز پیگیر ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین هستم و در این زمینه اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.