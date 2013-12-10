ضیاء هاشمی که دو هفته پیش در کسوت معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد، در دفتر کارش پاسخگوی سوالات خبرنگار خبرگزاری مهر بود.

وی در بخش نخست این گفتگو، با ارزیابی شور و نشاط دانشگاهها در 16 آذرماه که با حضور رئیس جمهور در دانشگاه شهیدبهشتی گرامی داشته شد به خبرنگار مهر، گفت: در برنامه هایی که 16 آذر امسال برگزار شد، شاهد نشاط خاص و متمایزی نسبت به سالهای گذشته بودیم، این نشاط را در مشارکت نسبتاً گسترده دانشجویان شاهد بودیم؛ نه تنها با توده دانشجویان بلکه با تنوع تشکلهایی که متولی این برنامه ها بودند مواجه بودیم و این شور و نشاط را به ما نشان داد.

وی با یادآوری اینکه در چند سال اخیر حضور چند هزار نفری دانشجویان را در مراسم 16 آذر شاهد نبودیم، به استقبال دانشجویان از مراسم روز 16 آذر که با حضور رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه شهید بهشتی نسبت به دانشگاههای تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف در مرکز شهر برای دانشجویان قرار ندارد؛ مراسم 16 آذر نیز صبح شنبه ساعت 8:30 که ساعت آغازین کار دانشگاهیان به شمار می آید در دانشگاه شهید بهشتی با حضور رئیس جمهور برگزار شد ولی جمعیت قابل توجهی از دانشجویان در آن روز سرد حضور داشتند.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه گروههای مختلف دانشجویان با هیجان سرشار در جلسه شرکت کردند و با بیان شعارهای مختلف، متفاوت حتی متعارض، دیدگاهها و مطالبات خود را مطرح می کردند، ادامه داد: این مراسم، مشارکت عمیق دانشجویان را به همراه داشت و سالها گذشته بود از اینکه دانشگاه شاهد این مراسم باشد و این برای ما یک علامت است که دانشگاه حرکت جدیدی را شروع کرده و طلیعه امید در دانشگاه دیده می شود و ظهور کرده است.

وی این حضور دانشجویان در مراسم 16 آذر را نشانه ای بر امیدوار شدن دانشجویان نسبت به مشارکت در سرنوشت خود ارزیابی کرد و افزود: آن چیزی که در فعالیتهای دانشجویان دیده می شد، مشارکت، امید و نشاط بود. حتی در مراسمی که به طور رسمی توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر آرامگاه شهدای 16 آذر برگزار شد نسبت به سالهای گذشته متفاوت بود و با استقبال بیشتر دانشجویان مواجه شدیم و جدیت حضورشان را بیشتر از گذشته می دیدیم. امسال بر خلاف سالهای گذشته نزدیک به یک ساعت برنامه رسمی داشتیم و با گریختگی و کم شدن جمعیت تا لحظات پایانی برنامه مواجه نشدیم.

این مقام مسئول وزارت علوم، با تاکید بر اینکه بدنه دانشجویی کشورمان آماده ابراز یک حضور و مشارکت عقلانی، قانونمند و پر نشاط است، به موضع معاونت فرهنگی این وزارتخانه در قبال شور و نشاط دانشجویی اشاره کرد و اظهار داشت: موضع مان در وزارت علوم این است که حداکثر مشارکت پر نشاط و قانونمند را داشته باشیم؛ آن چیزی که کانون محوری بحث ما به شمار می آید مشارکت قانونمند، پر نشاط و مشارکت است، معاونت فرهنگی وزارت علوم بر بستر سازی برای تقویت امید به آینده تاکید دارد اما تمام این فعالیتها مبتنی بر قانون است و هر گونه نقض قوانین و بی اعتنایی به ضوابط موجود را نمی توانیم بپذیریم.

هاشمی تصریح کرد: قاطبه دانشجویان اهل هنجار شکنی و ساختار شکنی نخواهند بود و با آغاز دوران جدیدی از فعالیتهای دانشجویی، فرهنگی و سیاسی در دانشگاهها مواجه ایم که دو ویژگی هیجان و نشاط توام با عقلانیت و نظام مندی بیشتری نسبت به گذشته دارد.