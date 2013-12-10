تاکسی دوچرخه مرهمی بر کاهش ترافیک همدان/معابر همدان در انتظار آرامش

به گزارش خبرنگار مهر، تاکسی دوچرخه می تواند در راستای کاهش آلودگی و ترافیک موثر باشد اما این در حالی اتفاق می افتد که دست اندرکاران شهر نیز به این مقوله توجه ویژه داشته باشند و هیئت دوچرخه سواری همدان را در این راستا یاری دهند چراکه تاکسی دوچرخه می تواند جایگزین خوبی برای جا به جایی مسافران به جای ماشین های دیگر برای مسافت های کوتاه باشد.

بررسی ها نشان می دهد که تاکسی دوچرخه می تواند جایگزین مناسبی برای تردد در هسته مرکزی و بافت تاریخی شهر همدان باشد، چراکه این وسلیه نقلیه می‌تواند در قالب جابه‌ جایی مسافر و گردشگر یا به اشکال توسعه یافته دیگر مورد استفاده قرار گیرد و موجب صرفه‌جویی و حمایت فعال از اشتغال زایی و کارآفرینی نیز باشد.

طرح تاکسی دوچرخه، طرحی است که در آن ایستگاه هایی در سطح شهر نصب و توسط آنها برای انجام امور روزمره به مردم دوچرخه اجاره داده می شود تا ضمن تردد آسان تر فضایی شاد نیز بوجود آید.

سرنوشت تاکسی دوچرخه مشخص نیست

اجرای طرح تاکسی دوچرخه در همدان اولین بار از سوی هیئت دوچرخه سواری مطرح و در ابتدا مورد توجه و استقبال مسئولان شهری قرار گرفت اما هم اکنون از همکاری مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر همدان خبری نیست و این طرح همچنان در همدان بی سرانجام باقی مانده است.

زمانی که این طرح توسط هیئت دوچرخه سواری همدان در کشور مطرح شد مسئولان چند شهر از جمله یزد اقدام به اجرای آن کردند اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت کافی طرح تاکسی دوچرخه در همدان مسکوت مانده است.

وحید شانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکسی دوچرخه های موجود در همدان چهار نفره و شش نفره هستند که می توانند سرویس دهی خوبی به شهروندان همدانی داشته باشند.

رئیس کمیته فنی هئیت دوچرخه سواری استان همدان با بیان اینکه نمونه این تاکسی دوچرخه ها در کشور وجود ندارد، افزود: مشابه این وسایل در اصفهان وجود دارد اما کاملا شبیه آنها نیست.

وی با اشاره به اینکه طرحی که به سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری همدان ارائه داده در سه فاز تعریف شده است، بیان داشت: فاز اول آن شامل اجرای تاکسی دوچرخه در میدان شریعتی به سمت میدان امام همدان و بالعکس است که بعد از اجرای این فاز در دو فاز دیگر و در کل شش خیابان منتهی به میدان امام و بعضی دیگر از خیابان ها از جمله خیابان بوعلی همدان اجرا می شود.

طرح تاکسی دوچرخه باید توسط شهرداری و سازمان های مربوطه پیگیری و انجام شود

شانیان اضافه کرد: طرح تاکسی دوچرخه باید توسط شهرداری و سازمان های مربوطه از جمله سازمان حمل و نقل ترافیک و معاون حمل و نقل ترافیک پیگیری و انجام شود.

رئیس کمیته فنی هیئت دوچرخه سواری استان همدان با بیان اینکه هیئت دوچرخه سواری در راستای اجرای طرح تاکسی دوچرخه همکاری در هر سطحی را استقبال می کند، عنوان داشت: این مجموعه در خرید دوچرخه، تجهیز ایستگاه ها، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، ایجاد ایستگاه و حتی از واگذاری امور به بخش خصوصی برای خرید و راه اندازی استقبال می کند.

وی بیان داشت: تاکسی دوچرخه دقیقاً مثل تاکسی، بدون نوبت و با پرداخت همان کرایه تاکسی انجام می شود.

یکی از شهروندان همدانی نیز با بیان اینکه طرح تاکسی دوچرخه طرح خوبی است که می تواند در کاهش ترافیک و آلودگی هوا نیز موثر باشد، اظهار داشت: اگر طرح تاکسی دوچرخه در همدان انجام شود به طور حتم شهروندان نیز از این طرح به خوبی استقبال می کنند.

استفاده از تاکسی دوچرخه برای مسافت های کوتاه در شهر همدان بسیار مناسب است

این شهروند همدانی اذعان داشت: استفاده از تاکسی دوچرخه برای مسافت های کوتاه در شهر همدان بسیار مناسب است و قرار دادن آن در خیابان های اصلی شهر می تواند به رفت و آمد مردم سریع کمک کند.

وی با بیان اینکه تاکنون در مورد تاکسی دوچرخه بحث هایی صورت گرفته که به زودی این طرح راه اندازی می شود، افزود: متاسفانه تاکنون شاهد راه اندازی طرح تاکسی دوچرخه در همدان نبوده ایم و انتظار می رود که مسئولان مرتبط با این امر در راستای گسترش تاکسی دوچرخه تلاش کنند.

با توجه به مطالب بیان شده و اینکه طرح تاکسی دوچرخه چه فواید خوبی برای شهر همدان دارد انتظار می رود تا مسئولان به این امر توجه و زمینه ها و بسترهای لازم را برای راه اندازی تاکسی دوچرخه در شهر ایجاد کنند چراکه هیئت دوچرخه سواری همدان نیز اعلام آمادگی کرده و تاکسی دوچرخه های هیئت دوچرخه سواری آماده فعالیت و کمک رسانی به مسافران همدانی است.

آنچه مسلم است اینکه پيشرفت روزافزون حمل و نقل درون شهري و تردد خودروهاي تك‌سرنشين در عصر كنوني، ايجاد آلودگي‌هاي هوا و صوتي را به همراه داشته است كه استفاده از دوچرخه به عنوان وسيله‌اي پاك، ضمن كاهش آلايندگي، خطر سوانح رانندگي و معضلاتي چون كمبود پاركينگ، راهكار مناسبي در كنترل وضعيت ترافيكي است كه سلامت افراد را نيز تضمين مي‌كند.

نكته قابل تأمل اينكه از آثار توسعه صنعت گردشگري و اقبال عمومي به استفاده از دوچرخه با اجراي تاكسي دوچرخه نيز نمي‌توان غافل بود چراکه رواج تاكسي دوچرخه از جنبه ديگري نيز قابل بررسي است و آن هم اينكه با نهادينه شدن فرهنگ عمومي استفاده از دوچرخه در حمل و نقل‌هاي درون شهري كشور ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جانبي خودرو و سوخت‌هاي فسيلي با توجه به سرانه مصرف بنزين در كشور كمك شاياني به اقتصاد ملي و خانوارها خواهد شد.