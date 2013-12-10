تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه نوزدهم آذرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با هفتم صفر سال 1435 هجری قمری و دهم دسامبر سال 2013 میلادی.

- مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا پیش از ظهر امروز درحالی در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود که تیم‌های استقلال، فولادخوزستان، تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان حریفان خود در مرحله گروهی این مسابقات را خواهند شناخت.

- مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:

* استقلال تهران - کاسپین قزوین، ساعت 16:20، ورزشگاه آزادی

- دیدار معوقه از لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری بازی زیر پیگیری می‌شود:

* فولاد یزد- شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد (معوقه از هفته هفتم)