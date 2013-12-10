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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۸:۲۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا و پیگیری مسابقات فوتبال جام حذفی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه نوزدهم آذرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با هفتم صفر سال 1435 هجری قمری و دهم دسامبر سال 2013 میلادی.

- مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا پیش از ظهر امروز درحالی در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود که تیم‌های استقلال، فولادخوزستان، تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان حریفان خود در مرحله گروهی این مسابقات را خواهند شناخت.

- مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر پیگیری می‌شود:
* استقلال تهران - کاسپین قزوین، ساعت 16:20، ورزشگاه آزادی

- دیدار معوقه از لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری بازی زیر پیگیری می‌شود:
* فولاد یزد- شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد (معوقه از هفته هفتم)

 

 

کد مطلب 2192350

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