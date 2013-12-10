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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۸:۴۷

باباخانی اعلام کرد:

کمبود اعتبار دلیل توقف ساخت مسکن مهر در اردبیل

کمبود اعتبار دلیل توقف ساخت مسکن مهر در اردبیل

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون مسکن راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: دلیل توقف برخی پروژه های مسکن مهر در اردبیل مشکلات مالی و کسری آورده متقاضی است.

شهرام باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر اغلب واحدهای مسکن مهر متوقف شده به دلیل تاخیر در آورده متقاضی و مشکلات مالی ساخته نمی شود.

وی با بیان اینکه تاخیر در آورده اولیه متقاضی باعث افزایش قیمت مصالح شد، اضافه کرد: با وجود ارائه تسهیلات 250 میلیون ریالی مسکن با مبلغ اولیه 60 میلیون ریال نمی تواند تکمیل شود.

باباخانی افزود: این در حالی است که پیمانکار برای تحویل به موقع از متقاضی مبلغ 130 میلیون ریال دیگر را مطالبه کرده است.

به گفته معاون مسکن راه و شهرسازی استان تا زمانی که نیاز مالی پیمانکار تامین نشود عملا ساخت مسکن معلق خواهد ماند.

وی ابراز امیدواری کرد با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه ها اکثر پروژه های مسکن مهر تا اواخر سال جاری و یا نهایتا تا سه ماهه اول سال 93 به بهره برداری برسد.

کد مطلب 2192352

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