شکوفا کردن استعدادهای کشاورزی کرمانشاه رونق و توسعه این دیار را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی شامگاه دوشنبه در کارگروه توسعه کشاورزی استان کرمانشاه که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: کرمانشاه پتانسیل های بسیار خوبی در بخش کشاورزی دارد و به عنوان یکی از قطب های این بخش در کشور باید خود را بیش از پیش نشان دهد.

وی با بیان اینکه بخش اعظم تولیدات استان در بخش کشاورزی است، یادآور شد: با روی کار آمدن دولت تدیبر و امید شرایط و امکانات لازم برای توسعه این بخش فراهم شده است و ما هم در استان باید از این شرایط و امکانات به نحو مطلوب استفاده کنیم.

رضایی با تاکید بر اینکه تولیدات استان کرمانشاه در بخش کشاورزی باید بر اساس نیازهای مردم باشد، یادآور شد: ما باید به قصد صادرات به تولید محصولات کشاورزی روی بیاوریم.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: استفاده درست از منابع موجود در بخش کشاورزی یک ضرورت است و فرمانداران شهرستان ها را نیز موظف کرده ام تا توانمندی های بالقوه این بخش را به عمل تبدیل کرده و در رونق کشاورزی شهرستان مربوطه بکوشند.

رضایی همچنین از آمار بالای بیکاری در استان ابراز تاسف کرد و گفت: دنبال متهم گشتن در چنین شرایطی دردی را دوا نمی کند بلکه باید به دنبال راهکار برای حل این مشکل بزرگ گشت.

وی همچنین از کیفیت بد بازارچه پرویزخان انتقاد کرد و گفت: حدود 10 سال از راه اندازی این بازارچه می گذرد اما شاید تنها به اندازه یک ماه در آن کار شده است و این باعث تاسف است که یکی از مهمترین بازاچه های کشور چنین حال و روزی داشته باشد.

استاندار کرمانشاه گفت: در حالی که یکی از مرزهای کشور ترکیه روزانه 11 هزار کامیون در آن تردد و به حمل کالا می پردازند اما در پرویزخان این رقم شاید به 700 کامیون در روز برسد و این قابل قبول نیست.

رضایی در پایان از مدیران استان خواست تا در جلسات از طرح مشکل خودداری کنند و به ارائه راهکار بپردازند.