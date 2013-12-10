امضای تفاهمنامه همکاری سازمان غذا و دارو و نظام پزشکی/ جزئیات متن تفاهمنامه

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم امضای این تفاهمنامه که با حضور دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی و دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، طرفین به جزئیات این تفاهمنامه اشاره کردند.

بر اساس آنچه که در برخی از موارد این تفاهمنامه آمده است امور اجرایی مربوط به صدور و تمدید پروانه تاسیس و مسئول فنی، نظارت و ارزشیابی، درجه بندی و پاسخگویی به شکایت مربوطه و ... در این تفاهمنامه اشاره شده است. همچنین آموزش مداوم و غیر مداوم به پرسنل فنی و غیرفنی شاغل در داروخانه ها و شرکت های توزیع دارو، امور اجرایی مربوط به نظارت و توزیع و عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی و بررسی شکایت مربوطه از واحدهای توزیع و عرضه، مشارکت در ساماندهی امور دارویی برنامه پزشک خانواده و نظام اجرا و همچنین مشارکت در سامانمدهی نحوه نظارت بر تولید، توزیع و عرضه مکمل های غذایی بخش دیگری از موارد این تفاهمنامه است.

همچنین بر اساس این تفاهمنامه آنچه که در تعهدات سازمان غذا و دارو آمده است تدوین آیین نامه مقررات، ضوابط و دستورالعمل های مربوط به امور مورد تفاهم و اعلام آن به نظام پزشکی، کمک مالی و غیرمالی در حد امکان به نظام پزشکی و ارائه نظرات کارشناسی جهت ارتقای توان اجرایی نظام پزشکی از جمله تعهدات سازمان غذا و دارو در قبال این تفاهمنامه است.

همچنین بر اساس ماده 3 این تفاهمنامه تعهدات سازمان نظام پزشکی نیز عبارت از تهیه بانک های اطلاعاتی معتبر و به روز در امور مورد تفاهم، ایجاد لایه های دسترسی به تقاضای سازمان و امکان دریافت اطلاعات، ارائه نظرات ارشادی و شرکت در کمیته های مشترک در امور مورد تفاهم از جمله تعهدات نظام پزشکی در این تفاهمنامه است.