انجام 34 هزار و 560 ساعت تبلیغ دینی محرم امسال در تویسرکان

حجت‌الاسلام علی کاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی نیمه نخست ماه محرم امسال بیش از 34 هزار و 560 ساعت مراسم سخنرانی، عزاداری و فعالیت فرهنگی، تبلیغی، قرآنی و مذهبی در تویسرکان انجام شد، عنوان داشت: این تعداد مراسم با همکاری ۲۸۱ هیئت مذهبی در مساجد و محافل دینی شهرهای تویسرکان، فرسفج و سرکان و ۱۱۴ روستای تابعه بخش های مرکزی و قلقلرود با همکاری ۱۳۰ مبلغ و مبلغه مقیم و غیرمقیم بوده است.

وی اظهار داشت: ۱۳۰ مبلغ و مبلغه در ماه محرم امسال به مناطق مختلف شهرستان تویسرکان اعزام شده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تویسرکان، افزود: روحانیان اعزامی در مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) به تبیین اهمیت و فلسفه قیام عاشورا، از جمله اقامه نماز اول وقت، احیاي امر به معروف و نهی از منکر و احیاي دین مبین اسلام، روضه خوانی در مناقب سیدالشهدا(ع) و بیان مسائل شرعی و پاسخ به شبهات مردم پرداختند.

حجت‌الاسلام علی کاروند همچنین به برپایی ایستگاه‌های صلواتی، برگزاری گفتمان های دینی، نصب بنر و پارچه نوشته سیاه در معابر شهری، مراسم پیمان با غدیر، استقبال از محرم با حضور محسن طاهری مداح کشوری، همایش شیرخوارگان حسینی در ۹ منطقه شهری و روستایی شهرستان تویسرکان در محرم امسال اشاره کرد.

وی در پایان همایش طلایه داران محراب در سوم عاشورا را از دیگر برنامه‌های انجام شده ماه محرم امسال در سه شهر، دو بخش، هفت دهستان و ۱۱۴ روستای تابعه شهرستان تویسرکان عنوان کرد.