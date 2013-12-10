ظاهر مراکز بهداشتی همدان نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، برای ارج نهادن به مقام شامخ ایثارگران انقلاب اسلامی، بخشی از سهمیه همه دانشگاه های کشور به این قشر تعلق دارد که شاید در برابر از خود گذشتگی های آنان برای ایران اسلامی ناچیز باشد.

در همین راستا شامگاه دوشنبه دانشگاه علوم پزشکی همدان با برگزاری همایشی از دانشجویان پزشکی خود که با سهمیه ایثارگری وارد این مجموعه شده اند تجلیل کرد.

پزشکی سهم بسزایی در تولید علم دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه علوم پزشکی یکی از مهم ترین شاخه های علمی در جهان محسوب می شود، ادامه داد: پزشکی سهم بسزایی در تولید علم دارد و ایران اسلامی جایگاه مناسبی را در بخش پزشکی در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

حبیب الله موسوی بهار اذعان داشت: به برکت انقلاب اسلامی شاهد رشد چشمگیر پزشکی در ایران هستیم به گونه ای که در سطح آسیای میانه،جنوب شرق آسیا و خاورمیانه رغیبی برای کشورمان وجود ندارد و رشته های مختلف و روز پزشکی دنیا با کیفیتی مناسب در دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشجویان عرضه می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به اینکه هیچ کشوری از خاورمیانه جایگاه ایران را در بخش پزشکی ندارد، افزود: در عرصه تولید علم وفناوری های مختلف نیز پیشرفت های خوبی داشته ایم اما مشکلات وکمبود های مالی تاثیرات خود را گذاشته و گرچه ظاهرا مراکز بهداشتی استان نامطلوب است اما کیفیت خدمات ارائه شده در این مراکز بالا است.

موسوی بهار اظهار داشت: سال 64 در بیمارستان های همدان یک پزشک ایرانی نبود بلکه از پزشکان بنگلادشی استفاده می شد و این خود عاملی برای گرایشم به این حرفه بود و اکنون در اقصی نقاط ایران و استان همدان پزشکان ایرانی در حال ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به اینکه دانشجویانی چون احمد رضا احدی از استان همدان و دارنده رتبه های یک آزمون سراسری برای دفاع از میهمن اسلامی به شهادت رسیدند، افزود: توسعه دانشگاه علوم پزشکی در کشور موجب شد اکنون نیازی به استفاده از پزشکان خارجی نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه خود نیز با سهمیه ایثارگران وارد دانشگاه شدم، گفت: همواره سعی کرده ام رزمندگان اسلام را رو سفید کنم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان افزود: روش مطالعه دروس دوران دبیرستان با دانشگاه متفاوت است و دانشجویان نباید اجازه دهند مشکلی در امور آموزشی آنان ایجاد شود و باید بیشتر به بخش پژوهش وارد شوند و از راهنمایی مشاوران دانشگاه نیز بهره لازم را ببرند.

انقلاب اسلامی الگوی جنبش های آزادی بخش در جهان

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی استان همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی الگوی جنبش های آزادی بخش در جهان است، گفت: دشمنان با ترور دانشمندان هسته ای به دنبال عقده گشایی هستند.

ناصرعارف عنوان کرد: نظام سیاسی ایران اسلامی قبل از دوران انقلاب اسلامی پادشاهی بود و بنا بر تایید بسیاری از محققان سیاسی حکومت پهلوی دارای مشکلات عمیقی و وابسته به بیگانگان بود.

وی با اشاره به اینکه در بخش های مختلف قبل از انقلاب اسلامی به بیگانگان وابسته بودیم، افزود: انقلاب اسلامی با جانفشانی شهیدان و جانبازان به ثمر نشسته و با روی کار آمدن آن، منافع برخی کشور ها در منطقه به خطر افتاده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه علت آغاز جنگ بین ایران عراق به سوابق تاریخی قبل از وقوع آن باز می گردد، گفت: صدام به دنبال بازگشت تفاهم دو کشور در قرارداد 1971 بود که بر اساس آن بخشی از رودخانه اروند به عراق تعلق یافته بود و دشمنان این مروز و بوم همه توان خود را برای مقابله با فرزندان انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی به کار بردند اما موفقیتی کسب نکردند.

عارف اذعان داشت: همه کشور های جهان به یاری صدام از نظر مادی و نظامی پرداختند اما با مقاومت جانانه و از خود گذشتگی رزمندگان اسلام دشمن به عقب رانده شد و برای تحقق آن 200 هزار نفر از بهترین جوانانمان فدای انقلاب اسلامی شدند.

وی با اشاره به اینکه با ایثارگری جوانان انقلاب اسلامی و رهنمود های رهبر کبیر انقلاب از آزمون جنگ تحمیلی سر بلند بیرون آمدیم، اظهار داشت: پس از جنگ باید ایران بازسازی و کاستی ها و محرومیت ها از چهره آن زدوده می شد که به همین منظور رزمندگانی که تا آن زمان در عرصه جهاد وارد شده بودند به عرصه علم وارد شدند.

رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران انقلاب اسلامی استان همدان اذعان داشت: جوانان ایرانی با دود چراغ و تحصیل علم توانستند دشمن را در بخش هسته ای به زانو در آورند اما دشمن با ترور دانشمندان هسته ای به دنبال عقده گشایی هستند.

آمریکا به ناچار مجبور به مذاکره با ایران شد

عارف با اشاره به اینکه استکبار جهانی به دنبال بهانه برای حمله به ایران بود اما آنان نتوانستند با پیشرفت های هسته ای ایران مقابله کنند، افزود: آمریکا به ناچار مجبور به مذاکره با ایران شد و در مذاکرات حق هسته ای ایران را پذیرفت.

وی ادامه داد: آمریکا قدرت اجرای گزینه های روی میز خود را در مقابل ایران ندارد و آنچه مانع حمله دشمنان به ایران شده وجود روحیه ایثار گری بین همه آحاد مردم است و در عرصه علمی باید تلاش کرد تا به نقطه ای که هدف انقلاب اسلامی است دست یابیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وحدت و همدلی در بین مسئولان نیز ایجاد شده است، اظهار داشت: این امر می تواند به همدلی در بین همه عناصر کشور بیانجامد و نظام اسلامی را در پشبرد عالی اهدافش هر چه بیشتر یاری کند.

عارف اذعان داشت: دشمن به روش های مختلف به دنبال ناکارآمد جلوه دادن سیاست های نظام اسلامی ایران است و با حمله به سوریه قصد دارد ایران را در مرزهای خود محصور کند، اما اکنون انقلاب اسلامی تبدیل به الگوی جنبش های آزادی بخش در جهان شده و در حال صادرات تکنولوژی به جهان هستیم.

دبیر ستاد شاهد دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه این مجموعه از سال 73 کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی همدان آغاز کرده است، افزود: تا کنون 224 دانشجوی ایثارگر در این نهاد جذب شده و در 22 رشته تخصصی، دو دکترای حرفه ای و 112 نفر نیز در دوره های کاردانی مشغول به تحصیل هستند.

رسول یوسفی مشعوف اذعان داشت: خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده برای دانشجویان ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی است.