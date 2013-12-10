بازگشت آرامش به بازار دارو/ اضطراب و تشویش دارویی رو به کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی که صبح سه شنبه در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، گفت: وضعیت دارو قابل قیاس با چند ماه گذشته نیست به طوری که در حال حاضر سکون به بازار دارویی باز گشته و اضطراب و تشویش رو به کاهش است.

وی دارو را یک بحث بسیار پیچیده خواند و از آن به عنوان یک کالای استراتژیک در دنیا نام برد و گفت: بر اساس آنچه که در تفاهمنامه دو سازمان به آن توجه شده است کار مشترک بین سازمان نظام پزشکی و غذا و دارو در حوزه دارو انجام خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه ابعاد حاکمیتی و تولیت وزارت بهداشت در واگذاری ها باید صیانت شود، گفت: نظارت، پایش و ممیزی برنامه های واگذار شده کماکان در وزارت بهداشت خواهد بود.

وی افزود: مدل های واگذاری به گونه ای خواهد بود که نظارت پابرجا خواهد ماند.

زالی با اعلام اینکه 196 هیات مدیره نظام پزشکی در سراسر کشور فعال است، گفت: بالغ بر 3 هزار نفر از اصحاب خوشنام جامعه پزشکی در کسوت هیات مدیره مشغول خدمت هستند که می توانند در مسیر اجرای این تفاهم نامه همکاران خوبی برای سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت باشند.

در ادامه دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو نیز اظهار داشت: دولت یازدهم و شخص وزیر بهداشت اعتقاد صد در صد دارند به اینکه کارهای تصدی گری در دولت کم شده و بیشتر به کارهای اصلی پرداخته شود.

وی اجرای این تفاهم نامه را گام اول همکاری بین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو عنوان کرد و افزود: ما معتقدیم سازمان نظام پزشکی از ما بهتر می تواند این امور را انجام دهد و در سبک کردن کارهای سازمان غذا و دارو موثر خواهد بود.

دیناروند اظهار داشت: برخی کارها بدون مساعدت سازمان نظام پزشکی امکانپذیر نیست که از جمله آنها تجویز و مصرف منطقی دارو است.