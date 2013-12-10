نهادينه كردن فرهنگ اقتصاد مقاومتي با استفاده از ظرفيت بسيج

به گزارش خبرنگار مهر، باقر امین‌پور شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی که با حضور فرمانده سپاه، رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه بیت‌المقدس و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بیجار در سالن جلسات شهدای گمنام فرمانداری برگزار شد، اظهار داشـت: بسیج همواره در تمامی عرصه ها و در زمان های حساس عملکرد مثبت و درخشانی داشته و در مدت زمانی که تحریم های اقتصادی به کشور تحمیل شد با کمک این نیروی مخلص به موفقیت های بزرگی در بخش خودکفایی رسیدیم.

وی افزد: بحث هاي اقتصادی در كشور دارای اهمیت فراوانی است و مقام معظم رهبری نیز با نامگذاری سالها با مضمون اقتصادی اهمیت این موضوع خطیر را به مسئولین کشور گوشزد کرده اند و به همين دليل انتظار مي رود كه مديران و مسئولان نيز در اين زمينه برنامه هاي بهتري در دستور كار قرار دهند.

معاون فرماندار بیجار اضافه کرد: در سال 91 شاهد اوج تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان در تمامی زمینه‌ها بودیم که معظم‌له با نامگذاری این سال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با شعار اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی مسئولین در برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم با توجه به تولیدات داخلی را اهم وظایف آنها قرار داد.

وی نبود برنامه ریزی مدون را زمینه ساز بروز بسیاری از مشکلات در جامعه دانست و بیان داشت: با برنامه ریزی مناسب و مدون باید زمینه را برای شکوفایی هرچه بیشتر در تمامي بخش ها به ويژه در حوزه اقتصادی فراهم کرد.

امین پور همچنین برلزوم توجه به سند چشم انداز توسعه کشور تاكيد كرد و گفت: از سند چشم‌انداز توسعه کشور نباید به امری دست نیافتنی و غیرممکن یاد کرد و انتظار مي رود با شناسایی موانع و مشکلات بر سر راه تحقق این مهم و همچنین اقتصاد مقاومتی تمامی هم و غم خود را در اين زمينه به کار گیریم.

وی در پایان یادآور شد: خوشبختانه بسیج توانسته در تمامی زمینه ها با حضور جهادی زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر کشور فراهم کند و به همين دليل بايد از اين ظرفيت بسيار خوب در تمامي حوزه ها بهره برداري كرد.