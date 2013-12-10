نحوه خدمت رسانی در قدس مطلوب نیست/ ازدیاد نیرو در شهرداری دردسرساز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق کولیوند عصر دیروز در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه اظهار داشت: هر مدیر اجرایی در هر جایگاهی که باشد باید ارتباط تنگاتنگی با اصحاب رسانه داشته باشد، این کار موجب می شود که مردم از عملکرد سازمان مربوطه آگاه شوند و با آن احساس نزدیکی داشته باشند.

وی افزود: هر سازمانی باید در وهله اول اطلاعات کافی به مردم بدهد زیرا یکی از مشکلات مردم عدم آگاهی نسبت به قوانین سازمانها است در همین راستا شهرداری قدس قصد دارد با روشنگری در این موراد مردم را از ضوابط و قوانین آگاه کند، شهرداری به تنهایی نمی تواند این کار انجام دهد مگر با حمایت خبرنگاران، در حال حاضر ارتباط مردم و شهرداری بسیار کمرنگ است و امید است با کمک اصحاب رسانه این ارتباط پررنگ شود.

ازدیاد نیرو در شهرداری یک مشکل بزرگ است

وی عنوان کرد: شهرداری قدس با هزار و 300 نفر پرسنل با ازدیاد نیرو مواجه است، شهرداری از مردم عوارض می گیرد تا به آن ها خدمات و امکانات ارائه کند نه این که ماهیانه 18 میلیارد ریال حقوق به پرسنلش پرداخت کند، البته بنا بر مشکلاتی نمی شود تعدیل نیرو کرد ولی در زمان تصدی این پست توسط من هرگز نیروی جدیدی جذب نخواهد شد و از نیروهای موجود هم در قسمت های مختلف استفاده خواهد شد.

کولیوند ادامه داد: نحوه خدمات رسانی در شهرقدس مطلوب نیست و کمبودهای بسیاری دارد و این موارد برای شهری که در مجاورت کلانشهر تهران مناسب نیست، متاسفانه در استان تهران همه امکانات رفاهی در پایتخت جمع شده و شهرستانها و شهرکهای اقماری خالی از هرنوع امکاناتی هستند، شهرستان قدس به نوعی به خوابگاه شهر تهران مبدل شده، حال که همه مشکلات به این شهرستان انتقال یافته شهرداری و شهردار تهران باید برای رفع مشکلات این شهرستان کمک کنند.

تشکیل کمیته رفع مشکل ساخت و سازهای غیراصولی

وی اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی قدس، ساخت و سازهای غیرقانونی و غیراصولی است، در قانون شهرداری ها، ساخت و سازهای غیراصولی جرم تلقی نمی شود بنابراین شهرداری نمی تواند برخورد مناسبی با متخلفان داشته باشد، برای ریشه کردن این معضل باید کمیته ای تشکیل شود متشکل از نمایندگانی از قوه قضائیه و نیروی انتظامی تا به راحتی با متخلفان برخورد شود.

شهردار قدس گفت: شهرداری قدس برای خدمت رسانی بیشتر به مردم با مصوبه شورای اسلامی شهر مبلغ 40 میلیارد ریال به پروژه تقاطع غیرهمسطح کمک کرد و پس از این تزریق اعتبار کارگاه این پروژه فعال شده و مقرر شده تا 22 بهمن سال جاری لاین خروجی پروژه افتتاح شود.

وی در پایان برنامه های خود در شهرداری را چنین اعلام کرد: زیباسازی شهر، صدور مجوز ساخت و ساز در کمترین زمان ممکن، افزایش فضای سبز، برخورد با کاسبانی در پیاده روها سد معبر می کنند، جذب سرمایه گذار و استفاده از بخش خصوصی در ساخت پارکینگ و بخش ورزشی و همچنین اعطای تخفیف های ویژه برای افرادی که در بافت فرسوده شهر ساختمان سازی کنند، برای هر 750 متر مربع زمین مجوز 8 طبقه و تا 70 درصد تخفیف داده می شود.