یوسف نادریان پیش از بازی با استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازیکنان تیم من از هر نظر برای مسابقه امروز آماده هستند و شما مطمئن باشید که تیم ما بازی خوبی را از خود به نمایش خواهد گذاشت.

وی افزود: از همان روزی که مشخص شد باید در جام حذفی به مصاف استقلال برویم، بازیکنان ما خوشحال شدند و انگیزه ای مضاعف پیدا کردند چرا که می خواهند استعداد خودشان را در مقابل این تیم قدرتمند نشان دهند.

سرمربی تیم فوتبال کاسپین قزوین بیان کرد: می دانیم که استقلال تیم بزرگی است و از کادر فنی و بازیکنان به خوبی بهره می برد؛ اما ما انگیزه خود را از دست نخواهیم داد و امروز بازی آبرومندانه ای را در مقابل این تیم انجام خواهیم داد.

نادریان تصریح کرد: پیش بینی بازی نتیجه کار دشواری است و نمی توانم بازی امروز را پیش بینی کنم؛ اما شما مطمئن باشید که ما از پیش بازنده نخواهیم بود و نیم نگاهی به برد هم خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: برای بازی رو سه شنبه هیچ مصدوم و محرومی نداریم و تیم یکپارچه و قدرتمند و با تمام توان مقابل استقلال قرار خواهد گرفت و من از این موضوع خوشحالم.

نادریان در پایان بیان کرد: می دانم که تماشاگرانی از قزوین برای بازی با استقلال به ورزشگاه می آیند که از آنها درخواست می کنیم مداوم تیم خود را تشویق کنند و به بازیکنان روحیه مضاعف بدهند.



تیم های فوتبال استقلال تهران و کاسپین قزوین از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی کشور امروز سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم می روند.