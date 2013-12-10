به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی ارباب در خصوص برگزاری نمایشگاه یادمانی از سفر اظهارداشت: سفر مقام معظم رهبری در 25 آذر ماه سال 82 به استان قزوین موجب پیشرفت و توسعه در تمام بخشهای این استان شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
این مسئول افزود: خاطره سفر تاریخی رهبر فرزانه انقلاب با استقبال بینظیری که مردم ولایتمدار استان قزوین از معظمله کردند، هرگز از ذهن مردم خارج نشده و همواره در تاریخ این استان ماندگار است.
وی بیان کرد: حضور رهبر معظم انقلاب در استان قزوین موجب رونقبخشی به پروژههای مهمی بود که با حضور نورانی ایشان تجلی یافت.
رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان یادآورشد: نمایشگاه یادمانی از سفر به همت دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و سازمان بسیج طلاب استان در محل برگزاری نماز جمعه در 22 آذر ماه سال جاری برپا میشود.
قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: در سالروز سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به استان قزوین نمایشگاهی از عکس های این سفر با عنوان"یادمانی از سفر" در قزوین برپا می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی ارباب در خصوص برگزاری نمایشگاه یادمانی از سفر اظهارداشت: سفر مقام معظم رهبری در 25 آذر ماه سال 82 به استان قزوین موجب پیشرفت و توسعه در تمام بخشهای این استان شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
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