بازدید همسر وزیر خارجه و اعضای انجمن بانوان دیپلماتهای کشورمان از پژوهشگاه رویان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید مسئول روابط بین الملل پژوهشگاه رویان به تشریح عملکرد و دستاوردهای این موسسه پرداخت و یادور شد: پژوهشگاه نیمه دولتی و نیمه خصوصی رویان در سال 1991 توسط مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی به منظور حل مشکلات ناباروری تاسیس گردید و عملکرد رویان در سه زمینه طب تولید مثل (ناباروری)، زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادین (استخراج و تمایز سلولهای بنیادین) و بیوتکنولوژی اعم از شبیه سازی می باشد و با استفاده از دانش سلول های بنیادین در درمان بیماریهای آرتروز و نیز بیماریهای قلبی ، قرنیه چشم و درمان پیسی خدمات کلینیکی ارائه می دهد.



وی افزود: بخشی نیز با عنوان موسسه خیریه رویان در جهت رفع مشکلات بیمارانی که از توان مالی برخوردار نیستند ، تاسیس گردیده است.



در پایان این بازدید همسران سفرای خارجی مقیم تهران ضمن تقدیر از پیشرفتهای بعمل آمده در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی، خواستار همکاری و تبادل اطلاعات علمی و عملی در این زمینه بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای متبوع خود شدند.