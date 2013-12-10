بازدید همسر وزیر خارجه و اعضای انجمن بانوان دیپلماتهای کشورمان از پژوهشگاه رویان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید مسئول روابط بین الملل پژوهشگاه رویان به تشریح عملکرد و دستاوردهای این موسسه پرداخت و یادور شد: پژوهشگاه نیمه دولتی و نیمه خصوصی رویان در سال 1991 توسط مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی به منظور حل مشکلات ناباروری تاسیس گردید و عملکرد رویان در سه زمینه طب تولید مثل (ناباروری)، زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادین (استخراج و تمایز سلولهای بنیادین) و بیوتکنولوژی اعم از شبیه سازی می باشد و با استفاده از دانش سلول های بنیادین در درمان بیماریهای آرتروز و نیز بیماریهای قلبی ، قرنیه چشم و درمان پیسی خدمات کلینیکی ارائه می دهد.
وی افزود: بخشی نیز با عنوان موسسه خیریه رویان در جهت رفع مشکلات بیمارانی که از توان مالی برخوردار نیستند ، تاسیس گردیده است.
در پایان این بازدید همسران سفرای خارجی مقیم تهران ضمن تقدیر از پیشرفتهای بعمل آمده در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی، خواستار همکاری و تبادل اطلاعات علمی و عملی در این زمینه بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای متبوع خود شدند.
بمنظور آشنایی نمایندگی های خارجی مقیم تهران با دستاوردهای علمی نوین جمهوری اسلامی ایران، انجمن بانوان دیپلماتهای وزارت امور خارجه با حضور خانم ظریف همسر وزیر امور خارجه و گروهی از همسران مقامات کشوری ، معاونین و مدیران این وزارت خانه و نیز همسران سفرای خارجی مقیم تهران از پژوهشگاه رویان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید مسئول روابط بین الملل پژوهشگاه رویان به تشریح عملکرد و دستاوردهای این موسسه پرداخت و یادور شد: پژوهشگاه نیمه دولتی و نیمه خصوصی رویان در سال 1991 توسط مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی به منظور حل مشکلات ناباروری تاسیس گردید و عملکرد رویان در سه زمینه طب تولید مثل (ناباروری)، زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادین (استخراج و تمایز سلولهای بنیادین) و بیوتکنولوژی اعم از شبیه سازی می باشد و با استفاده از دانش سلول های بنیادین در درمان بیماریهای آرتروز و نیز بیماریهای قلبی ، قرنیه چشم و درمان پیسی خدمات کلینیکی ارائه می دهد.
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