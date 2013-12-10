فراخوان نهمین جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی منتشر شد

محمدحسین شفیعی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این جشنواره برای نهمین سال متوالی با هدف اشاعه و ترويج فرهنگ منور رضوي، گسترش فعاليتهاي فرهنگي، هنري، مذهبي و مرتبط با سيره ائمه معصومين بويژه امام رضا(ع) و گراميداشت توليدكنندگان و پديدآورندگان آثار برتر فرهنگي و هنري در زمينه سيره، شخصيت و معارف امام رضا (ع) و كمک به انتشار گسترده تر اين آثار در شهریور ماه 93 در قزوین برگزار خواهد شد.



وی افزود: موضوعات در نظر گرفته شده برای این دوره از جشنواره معارف رضوی، آداب زیارت، مناظرات حضرت، توسل به حضرت، تولد، زندگی و شهادت امام ، شفایافتگان، نزدیکان و اصحاب حضرت، کرامات رضوی، جایگاه ویژه علمی و اخلاقی ایشان است.



این مسئول یادآورشد: این جشنواره در بخش های نمایشنامه های صحنه ای، کودک و نوجوان و عروسکی در دو قالب رقابتی و جنبی برگزار خواهد شد و از برگزیدگان با اهدای لوایح تقدیر، جوایز نقدی و تندیس جشنواره تقدیر به عمل خواهد آمد.



شفیعی ها تصریح کرد: علاقه مندان می توانند تا دهم مرداد ماه 93 آثار خود را به دبیرخانه جشنواره سراسری نمایشنامه نویسی واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین ارسال کنند.



مراسم اختتامیه این جشنواره در دهه اول شهریور ماه سال 93 برگزار خواهد شد.