قولی که عملیاتی نشد/ اردوگاه دانش آموزی به ورامین نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، اردوگاه دانش آموزی یکی از ضروری ترین نیازهای دانش آموزان و نسل جوان در جامعه امروز است. يكي از مناسب ترين و امن ترين موقعيت هايي كه به مدد آن مي توان دانش آموزان را گرد هم جمع کرد و زندگي اجتماعي مستقل از خانواده را به همراه بخشي از مهارت هاي زندگي به آنان آموزش داد، اردوها و اردوگاه هاي دانش آموزي است.



وجود 205 اردوگاه دانش آموزی در شهرستانهای کشور



امروز بسیاری از شهرستانها و استان های کشور با اختصاص زمین به احداث اردوگاه دانش آموزی می پردازند و خدمات شایانی را به نسل نوجوان و جوان این مرز و بوم ارائه می کنند.

هم اکنون آموزش و پرورش کشورمان چهار اردوگاه کشوری بزرگ در اصفهان، تهران، رامسر و نیشابور و 54 اردوگاه استانی و 205 اردوگاه در شهرستانها و مناطق دارد که همگی آنها از فضاهای طبیعی، ورزشی و فرهنگی مناسبی برخوردارند.

اردوگاه ها در سه سطح منطقه اي، استاني و ملي فعالند که اردوگاه هاي منطقه اي، ويژه شهرستان هاست و فقط براي برگزاري اردوهاي يكروزه استفاده مي شود، زيرا امكانات قابل توجهي ندارد و اردوگاه هاي استاني نسبت به اردوگاه هاي منطقه اي، امكانات و تجهيزات بيشتري دارد و اردوگاه هاي ملي، از نظر داشتن امكانات، ظرفيت و تجهيزات، در سطح بالاتري از اردوگاه هاي منطقه اي و استاني قرار دارند و ظرفيت پذيرش آنها، در سطح كشوري است.

این اردوگاه ها معمولا مجهز به خوابگاه، ورزشگاه سرپوشیده، زمینهای ورزشی روباز بسکتبال، والیبال، فوتسال، پیست دوچرخه سواری و اسکیت سواری، 10 سالن کلاسی و سالن غذاخوری هستند و می توانند برای رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی دانش آموزان بسیار موثر باشند.

برگزاری جشن‌های مذهبی در اعیاد اهل بیت و مراسم سوگواری در شهادت آنان در این اردوگاه ها و با حضور دانش آموزان می‌تواند سبب ارتباط بیشتر جوانان و نوجوانان با اهل بیت و آموزه‌های دینی شود و خلاهای دینی موجود را برطرف کند، ضمن اینکه به نسل جدید می‌آموزد ارتباط با اهل بیت، آسان‌ترین و کاربردی‌ترین راه ممکن برای موفقیت است.

این اردوگاه ها برای انجام تحقیقات و مسائل آموزشی و پژوهشی نیز دارای قابلیت های بالقوه ای است که در صورت استفاده صحیح می تواند در جهت ارتقا و پیشرفت دانش آموزان بسیار موثر و کارساز باشد.

شهرستان ورامین که یکی از شهرستانهای قدیمی و باسابقه در سطح کشور است و همواره در دفاع از ارزشهای انقلاب و اسلام پیشقدم بوده است از داشتن اردوگاه دانش آموزی محروم است. در حالی که اکنون بیش از 205 اردوگاه دانش آموزی در ورامین وجود دارد اما شهرستان ورامین همچنان از این نعمت محروم بوده و اعتراض برخی مسئولان نیز هنوز به نتیجه نرسیده است.

قولی که در حد حرف باقی ماند

ماجرا از آنجا آغاز شد که رحیم زمانی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با حضور در نماز جمعه ورامین به مردم این شهرستان قول داد که اردوگاه دانش آموزی در ورامین احداث شود. این سخن آقای مدیر کل، موجی از خوشحالی و شادمانی را در جمع فرهنگیان، دانش آموزان و مردم ورامین ایجاد کرد اما این قول فقط در حد سخن باقی ماند و هیچگاه عملیاتی نشد.

در طول این چند سال چندین بار امام جمعه و امام جمعه موقت ورامین از تریبون نماز جمعه نسبت به عدم اجرای این طرح اعتراض کردند و خواستار پیگیری این موضوع توسط مسئولین اجرایی شهرستان شدند اما باز هم توجه لازم صورت نگرفت.

اردوگاه دانش آموزی سبب رشد نسل جوان و نوجوان منطقه خواهد شد

نماينده ولي فقيه در شهرستان ورامين چندی پیش و در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بیان داشت: در ورامين با وجود صدها هزار دانش‌آموز، اردوگاه دانش‌آموزي وجود ندارد و نياز شديد به تسريع در احداث اين اردوگاه احساس مي‌شود.

آیت الله سید مرتضی محمودی افزود: دانش آموزان ورامینی دارای استعدادهای بالایی هستند و این استعداد را در مسابقات علمی، قرآنی و فرهنگی نشان داده اند و همواره رتبه های برتر استانی و کشوری را بدست آورده اند.

وی ادامه داد: ساخت اردوگاه دانش آموزی و تجهیز امکانات آن می تواند برای رشد و تعالی فرهنگی، دینی و علمی دانش آموزان موثر باشد و از مدیر آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران انتظار می رود که نسبت به اجرای این طرح اهتمام لازم را داشته باشند.

کوتاهی مسئولان پذیرفتنی نیست

حجت الاسلام سید محسن محمودی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانش‌آموزان ورامینی نیاز فراوانی به احداث اردوگاه دانش آموزی دارند، جمعیت فراوان دانش آموزی شهرستان ورامین و نیاز فرهنگی و اجتماعی آنها احداث اردوگاه را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: برگزاری اردوهای دانش آموزی از بارزترین برنامه های مدارس و تشکل های دانش آموزی است که تمام دقایق آن لحظه های طلایی خاطره هاست، خاطره های سازنده که بر فرد اثری حک شده بر جای می گذارد.

محمودی اضافه کرد: در شرایطی که جامعه و به خصوص قشر جوان و نوجوان به شدت مورد هجوم و هدف جنگ نرم قدرت های دنیاست، می توان با برگزاری اردوهای هدفمند، دانش آموزان را که در واقع آینده سازان این مرز و بوم کهن هستند، در برابر این توطئه ها مصون کرد.

این مسئول اظهار داشت: یکی از راه های علمی در راستای تربیت صحیح نسل نوجوان و جوان کشور بر اساس موازین اسلامی و الهی احداث و توسعه اردوگاه های دانش آموزی متناسب با اهداف از پیش تعیین شده می باشد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که قول ایجاد اردوگاه دانش آموزی از تریبونی رسمی و در حضور مردم به آنها داده شده است و کوتاهی مسئولان در این زمینه پذیرفتنی نیست.

ایراد حقوقی سبب تعویق اجرای اردوگاه دانش آموزی شده است

رییس اداره آموزش و پرورش ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آموزش در طبیعت جدا از محیط آموزش های رسمی و از طریق ایجاد ارتباط بین دانش آموز و محیط طبیعی که به کشف و تجربه محیط اطراف می انجامد، یکی از موثرترین روش های آموزشی است، از این طریق می توان بصورت موثرتری در نوجوانان و جوانان احساس مسئولیت، تعهد وانضباط را تقویت کرد.

وی افزود: طبق توافق این اداره با اداره اوقاف، هشت هکتار زمین در اختیار آموزش و پرورش گذاشته شد ولی واحد حقوقی نسبت به توافق نامه فوق ایراد حقوقی گرفت.

مجتبی عرب عامری یادآور شد: طی جلسه با سرپرست جدید اداره اوقاف و امور خیریه ورامین، مقرر شد این مشکل حقوقی حل شود، از طرفی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران نیز قول داد که هزینه پذیره اولیه را برای شروع کار بپردازند.

------------------

گزارش از محمدرضا حیدری