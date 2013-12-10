صدور شش هزار و 879 مجوز در بخش های مختلف کشاورزی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری شامگاه دوشنبه در کارگروه طرح توسعه کشاورزی استان کرمانشاه که با حضور استاندار برگزار شد، اظهار داشت: در حالی طی یک و نیم سال گذشته بیش از شش هزار و 879 مجوز در بخش های مختلف کشاورزی صادر شده است که در این خصوص یکی استان های برتر کشور بوده ایم.

وی همچنین از وجود 32 پروژه مطالعه شده در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: 22 پروژه از این تعداد آماده اجرایی شدن هستند و البته به 130 میلیارد تومان اعتبار هم نیاز دارند.

منصوری در ادامه به ارائه گزارش عملکرد تسهیلات طرح توسعه کشاورزی از محل اعتبارات سال 91 پرداخت و اعتبار ابلاغی برای این سال را 11 هزار و 145 میلیارد و 800 میلیون ریال عنوان کرد.

وی در سال 91 مجموعا 839 طرح به بانک های مرکز ارسال شد که بانک ها نیز پس از تائید 701 طرح آن ها ها را به صندوق توسعه ملی برای دریافت دو هزار و 659 میلیارد و 997 میلیون ریال معرفی کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه ادامه داد: از مجموع طرح های ارائه شده به صندوق توسعه ملی 508 طرح مصوب شد که با 363 طرح آن به مبلغ یک هزار و 836 میلیارد و 861 میلیون ریال انعقاد قرارداد صورت گرفته است.

منصوری در ادامه به مهمترین مشکلات بخش کشاورزی کرمانشاه نیز اشاره کرد و گفت: عدم پیشبینی اعتبارت دولتی جهت اجرای پروژه های تامین و انتقال آب که عمدتا مرتبط با احداث باغات است از جمله مشکلات ما در این بخش محسوب می شود.

وی همچنین، طولانی شدن فرایند پرداخت تسهیلات از محل منابع اعتباری، عدم پذیرش اسناد زراعی و تک برگی به عنوان وثیقه توسط کلیه بانک های عامل، عدم پذیرش اسناد زمین های شهری و اماکن تجاری به عنوان وثیقه و محدودیت سقف بررسی پرونده ها در بانک های استان را از دیگر مشکلات موجود در بخش کشاورزی عنوان کرد.