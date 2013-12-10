نباید دعواهای جناحی را وارد حوزه امنیت ملی کنیم/ تمامیت ارضی ایران قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جدید ترین مطلب خود در فیسبوک نوشت:

دوستان سلام



ساعت 9 و بیست دقیقه دوشنبه است. چند روزی در گزارش تأخیر شد که می بخشید.



متأسفانه نتوانستم برای مراسم نلسون ماندلا به آفریقای جنوبی سفر کنم. لازم بود صبح چهارشنبه برای مذاکرات مهمی با وزیر امورخارجه روسیه که فردا شب وارد تهران می شود در ایران باشم. این هفته میزبان رییس جمهور افغانستان، معاون سیاسی امنیتی نخست وزیر چین و وزیر امور خارجه روسیه هستیم. سفر دو مقام بلندپایه چین و روسیه برای پیگیری تفاهم های دکتر روحانی با روسای جمهور چین و روسیه در اجلاس شهریورماه سازمان همکاری شانگهای بیشکک صورت می گیرد که از اهمیت قابل توجهی برای سیاست خارجی و توسعه اقتصادی و رفاه عمومی برخوردار هستند. همچنین در این سفرها برای دور بعدی مذاکرات ایران و 1+5 هماهنگی های لازم انجام می شود تا بتوانیم با بهترین شکل منافع کشور را در این مذاکرات دشوار به پیش ببریم.



سفر هفته گذشته به چهار کشور منطقه هم بازتاب مثبت وسیعی در سطح جهانی داشت و عموما از این سفر به عنوان ابتکار عمل هوشمندانه ایران یاد کرده اند. متأسفانه گروهی در داخل کشور با تحریف سخنان بنده، که تکرار موضع بیست و چند ساله کشور بود، تلاش کرده اند با هزینه کردن از منافع ملی و نسبت دادن مواضع مغایر با تمامیت ارضی کشور به وزیر امورخارجه تلاش کنند از یک سفر موفق نیز ایراد گرفته و منافع و دیدگاه های جناحی خود را به هرقیمتی به پیش ببرند.



همه باید بدانند که تمامیت ارضی ایران قابل مذاکره و معامله نیست و حتی تصور مذاکره بر سر خاک ایران و یا هرگونه القای شبهه در این زمینه اقدامی نابخشودنی است.



آنقدر در این هفته جاروجنجال زیاد بود که فرصت نشد از حضور پرشور دانشجویان عزیز دانشگاه تهران از طیف ها و دیدگاه های سیاسی مختلف در برنامه سخنرانی هفته قبل سپاسگزاری نمایم و از محبت ها و بزرگواری های آنها که به هیچ وجه خود را شایسته آن نمی دانم تشکر کنم. البته بازهم جای تأسف است که اقلیت کوچکی برای پیشبرد دیدگاه های سیاسی خود، پاسخ من به سوالات یکی از دانشجویان را تحریف کردند و یک هفته است تمام ناراحتی خود از حمایت پرشور مردم از دولت تدبیر و امید را با توهین و ناسزا و تهمت و افترا به این خدمتگزار کوچک جبران می کنند. جالب تر اینکه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس در تذکر دیروز خود به بنده فرموده اند که من از فرهنگ شهادت و مقاومت مردم به عنوان بزرگترین عامل بازدارندگی کشور بیگانه ام و قدرت را صرفا در دیپلماسی می دانم. اگر به جای تهمت و افترا و تکیه بر خبرهای ناقص و جهت دار، به اظهارات بنده که هم از طریق نوار سخنرانی و هم از طریق بیانیه وزارت امورخارجه قابل دسترسی است، مراجعه می فرمودند به راحتی می دیدند که بنده هم دقیقا بر نقش مردم و مقاومت دلیرانه ایشان به عنوان مهمترین و ارزنده ترین مؤلفه قدرت و توان دفاعی کشور تأکید کرده ام. البته ممکن است دوستانی که در جلسه حضور نداشتند نتوانسته باشند ابراز احساسات شدید دانشجویان نسبت به این عرایض بنده که نمایانگر خودباوری و غرور ملی همه ما ایرانیان بود را لمس کنند و به همین دلیل به جای همصدایی با مردم و دانشجویان در حمایت از این موضع مشترک، به وارونه جلوه دادن واقعیات و خرده گیری از بنده بپردازند.



همانطور که بارها گفته ام امروز بیش از هر زمان دیگر به همدلی نیاز داریم و نباید دعواهای جناحی را وارد حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی کنیم. فردا هم که علیرغم مشغله فراوان کاری برای چندمین بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان محترم به مجلس خواهم رفت به یاری خدا بر همین نکته تاکید خواهم کرد. البته اکثریت نمایندگان ارجمند ملت بزرگ ایران از تلاش های خدمتگزاران این مردم و فرزندان این انقلاب (به تعبیر رهبر فرزانه) حمایت می کنند و امیدواریم اقلیت پرجنب و جوش مجلس نیز خود را با آحاد ملت هماهنگ سازند و در این وظیفه مشترک و تاریخی ملی یار و مددکار ما باشند. بنده و همکارانم به کار سخت و سنگینی مأمور شده ایم. نیاز به کمک و دعای خیر همه مردم داریم. انتقاد را هم با جان و دل می پذیریم ولی تخریب مواضع طرف خودی و تقویت دیدگاه ها و مواضع طرف مقابل را با هیچ منطق عقلی و ملی و دینی قابل توجیه نمی دانیم.



نوشتن این سطور بسیار سخت بود و زمانبر. شاید هم نتوانسته باشم آن گونه که شایسته است مطالب را منتقل کنم. اگر کاستی در ادای مطلب دیدید به بزرگواری خود ببخشید. تا نوبتی دیگر و دیداری دوباره خدانگهدار شما و همه دلسوزان ایران عزیز باد.