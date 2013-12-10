حکومتها نیازمند نقد و جنبش دانشجویی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی مطهری دوشنبه شب در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه اینکه سفر نیکسون به ایران همراه با اوج اعتراضات دانشجویی بود، اظهارداشت: سه دانشجوی دانشگاه تهران، با شهادت خود هویتی برای جنبش دانشجویی ایجاد کردند.

وی با اعلام اینکه محفل، محفل علم و ایمان است، افزود: علم و ایمان مانند دو بالند که انسان با این دو می تواند به سوی کمالات لایق خود حرکت کند و هرکدام از این دو نباشند همانند پرنده ایست که یکی از بالهایش شکسته و نمی تواند پرواز کند.



عضو هیئت علمی دانشگاه به تشبیه شهید مطهری که علم مقوله روشنایی و ایمان مقوله گرمی و حرارت است، اشاره کرد و گفت: علم بدون ایمان همانند انسانی است که در یک شب سرد زمستانی در یک اتاقی روشن اما بدون گرمی و حرارت، تیغی در کف زنگی مست و اسیر دست قدرت طلبان عالم است.



مطهری همچنین خاطرنشان کرد: انیشتین انرژی و نیرویی در هسته اتم کشف می کند و قدرت طلبان عالم بمب اتم می سازند، دیگری در علم شیمی پیشرفت می کند و قدرت طلبان ماده ای بنام هروئیین برای از بین بردن زندگی ها می سازند و دیگری در بحث فیزیک اختراعات، کشفیات و اختراعاتی ایجاد می کند و قدرت طلبان عالم فیلم های خانمان برانداز می سازند.



وی با بیان اینکه علم بدون ایمان و در دست جاه طلبان، همانند یک شب سرد در یک اتاق روشن بدون گرما است که ایده آل آن زمانی است که گرما و روشن را در کنار هم داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه در رژیم گذشته برای جدایی علم و ایمان تلاش های زیادی داشتند، اظهارداشت: سیاست رژیم شاه این بود که جوانان عالم شوند ولی مومن نباشند، لذا زمانی یک قشر دختران محجبه در دانشگاههای کشور پیدا شدند بدنبال محققان بسیاری همچون شهید مطهری بودند.



نماینده مردم تهران در مجلس با اعلام اینکه حضور دختران محجبه در دانشگاهها موجب وحشت رژیم شد، اذعان داشت: افرادی که سعی در تخریب دانشگاه و دین و همچنین دانشگاه با روحانیت داشتند به دلیل وحشت، ورود دختران محجبه به دانشگاه را ممنوع دانستند و حرکت روحانیون و علما موجب موفق نشدن آنها شد.



مطهری بیان کرد: سیاست رژیم شاه علم منهای ایمان بود و تضاد بین آنها در دنیای اسلام بعنوان یک مسئله مطرح نبود اما در دنیای اروپا یک مسئله است.



وی با بیان ایتکه عقل در اسلام جایگاه بسیار بالایی دارد و مراجع از کتاب، سنت و عقل استفاده می کنند، گفت: در کلام اسلامی قبل از دین، انسان با فطرت به خوبی و بدی پی می برد.



وی با بیان اینکه عدالت مقیاس دین است نه دین مقیاس عدالت، اظهارداشت: حقیقت این امر، آنچه که عدل است دین می گوید و آنکه دین می گوید عدل است، آثار عملی دارد.



فرزند شهید مطهری با بیان اینکه هر مقام معصومی در جایگاه بدون انتقاد قرار گیرد، اظهارداشت: این امر موجب فاسد شدن مسئول و جامعه می شود.



دانشگاه لایق ترین مظهر نقد است

وی دانشگاه و دانشجو را یکی از لایق ترین مظاهر نقد و انتقاد عنوان کرد و افزود: دلیل این مسئله این است که دانشجو هنوز بار زندگی بر دوش سنگینی نکرده و زمان به پرداختن دارد، خوبی و باقی ماندن بر فطرت الهی روحیه طرفداری از حق و عدالت و مبارزه با ظلم را داراست، انصاف و مقاومت و برخورداری از هوش و استعداد خوب و بطور نسبی وجود دارد.



وی با بیان اینکه دانشجو نقاط آسیب پذیری دارد، افزود: صرفا نباید از دانشجو تعریف کرد و بعنوان ابزار نباید استفاده نشود و سیاسیون و سیاست مداران گاهی به نفع اهداف خود از دانشجو اسفاده می کند.



انتقاد از اعتراض دانشجویان مقابل مجلس

نماینده مردم با انتقاد از اعتراض دانشجویان در مقابل ساختمان مجلس، اذعان داشت: اگر اعتراض، فریاد، تظاهراتی با تصمیم و اراده خود باشد اشکال ندارد اما زمانی که ابزار دست عده ای از نمایندگان در مجلس می شوند و با موبایل شعارها را هم اعلام می کنند این در شان یک دانشجو نیست و باید خود تصمیم بگیرد.



مطهری با اعلام اینکه علم ناقص دانشجو است که دچار جهل مرکب است، افزود: دانشجو نه عوام و نه صاحب نظر، لذا در یک جاهایی دچار جهل مرکب می شود و خود را بی نیاز از مراجعه به صاحب نظران می داند که این مسئله منشاء آسیب دارد.



وی با بیان اینکه در دهه 40 شهید مطهری محبوب دانشجویان شد اذعان داشت: دلیل محبوبیت، روحانی مصلح دیدن بود که با نوشتن کتاب مسئله حجاب مطرح کرد پوشش اسلامی با چادر نیست بلکه بدون چادر هم می توان حجاب را رعایت کرد و همچنین نیازی به خواندن روضه های درونی در معابر نداریم و از روضه های دروغ استفاه نشود.



نماینده مردم تهران با بیان اینکه به دنبال انقلاب اسلامی هستیم نه صرفا دنبال انقلاب، افزود: باید انقلاب را اسلامی کنیم نه اینکه اسلام را انقلاب کنیم.



مطهری بیان کرد: باید در مسیر اسلام پیش برویم نه در مسیر مارکسیست، دانشجو یک زمانی اشتباه می کند.



وی با بیان اینکه مشکلی که در مجلس داشتیم و داریم اینکه ولی فقیه در راس است اگر ایرادی باشد، خواهند گفت، افزود: ولی فقیه هم وظیفه خود را انجام می دهند و در یک جایی مورادی را رهبری صلاح ندیدند متوقف شد.



اعتراض به اصل انتخابات موجب فتنه گری نمی شود



مطهری به مسئله اعتراض در انتخابات اشاره کرد و گفت: اعتراض به اصل انتخابات و تقلبی بودن آن موجب فتنه گر یا ضد انقلابی شدن افراد نمی شود، فتنه گر کسی است که بعد از اعلام رسمی مرجع قانونی شورای نگهبان به آشوب و تخریب ادامه و همچنان به اعتراض خود ادامه داده باشد.



وی بیان کرد: باید مرز این افراد روشن شود و مسائل را برای توده مردم که روحانیت وظیفه سنگین دارد در مساجد عنوان کند.





وی با بیان اینکه فردی که بخواهد مصلح باشد و اصلاحات اجتماعی را انجام دهد در درجه اول باید صالح باشد، گفت: هر کس بخواهد جامعه را اصلاح کند باید مصالحه، مضارعه و بنده طمع نباشد و باید نخست خود را بشناسد.



