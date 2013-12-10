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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۴

باسره:

مسابقات شطرنج آموزشگاه ها در ایلام برگزار شد

مسابقات شطرنج آموزشگاه ها در ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شطرنج استان ایلام از برگزاری مسابقات شطرنج آموزشگاهی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس باسره صبح سه شنبه در این آیین افزود: این مسابقات در رده های سنی10- 8 ، 12 -10 ، 14-12 و 14 تا 16 سال برگزار شده است.

وی ادامه داد: بزرگترین هدف ما از برگزاری این مسابقات استعدادیابی و پیداکردن استعدادهای شطرنج استان در آموزشگاه ها بوده است.

محمدی اضافه کرد: هدف ما این است که بتوانیم این افراد را آماده کنیم و در سطح کشوری از آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در پایان این رقابت ها 24 دختر و پسر از رده های سنی مختلف برگزیده و برای شرکت در مسابقات قهرمانی آموزشگاه های کشور آماده می شوند.

 

کد مطلب 2192402

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