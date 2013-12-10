پیروزی نمايندگان خوزستان در ليگ برتر بسکتبال باشگاههاي کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هشتم اين مسابقات، تيم پتروشيمي بندر امام، شامگاه گذشته با نتيجه 79 بر 61 بر ميزبان خود تيم دانشگاه آزاد اسلامي تهران غلبه کرد و با کسب هفتمين پيروزي متوالي خود و با 14 امتياز پس از تيم مهرام تهران در مکان دوم جدول رده بندي قرارگرفت.



شاگردان مهران حاتمي در هفته نهم اين رقابتها، بيست و يکم آذر به مصاف تيم شهرداري گرگان مي روند.



در ديگر بازي اين هفته تيم صنايع پتروشيمي ماهشهر نیز شامگاه گذشته به مصاف ميزبان خود تيم شهرداري گرگان رفت که در پايان با حساب 69 بر60 مقابل ميزبان خود به برتري دست يافت و با 11 امتياز در مکان ششم جدول رده بندي باقي ماند.



تيم صنايع پتروشيمي،در هفته نهم اين رقابتها، بيست ويکم آذر در ماهشهر ميزبان تيم مهرام تهران خواهد بود.

