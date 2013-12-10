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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۰

اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره پرداخت‌های الکترونیکی

اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره پرداخت‌های الکترونیکی

بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای لزوم پردازش تمامی پرداخت‌های الکترونیکی از طریق سوئیچ شاپرک برای کليه بانک‌هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور نظارت دقيق و ارتقاي سطح امنيت تراکنش‌هاي خريد اينترنتي و جلوگیری از جعل، از تاريخ 30/ 9 / 92 تمامي تراکنش‌هاي پذيرندگي مربوط به درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي بانک‌ها از مرکز «شتاب» قطع شده و اين تراکنش‌ها صرفاً از طريق «شاپرک» انجام می شوند؛ لذا ضروري است تا تاريخ فوق الذکر تمامی درگاه‌هاي پرداخت در بانک‌ها به شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت واگذار گردد.

تراکنش‌هاي قابل پذيرش اينترنتي در درگاه‌هاي پرداخت شامل خريد و پرداخت قبوض مي‌باشد، که صرفاً از طريق شبکه الکترونيکی پرداخت کارت (شاپرک) قابل انجام خواهد بود و تراکنش پرداخت قبوض و سحاب از طريق اينترنت بانک براي کارت‌هاي صادر شده در آن بانک کمافي‌السابق قابل انجام است.

کد مطلب 2192418

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