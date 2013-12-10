انتخاب پیشکسوت هندبال خوزستان به عنوان سرپرست تیم ملی نوجوانان کشور

مریم چشمه سلاطین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با موافقت رئیس فدراسیون هندبال، غلامعباس اسماعیلی به عنوان سرپرست تیم ملی هندبال نوجوانان کشور انتخاب شد.



وی با اشاره به برگزاری اردوی آمادگی تیم هندبال نوجوانان کشور در بهبهان افزود: فرشيد عبدالهی، مسعود حاتمی و فرشاد علی نسب از استان به این اردو فراخوانده شده اند.



رییس هیات هندبال خوزستان با اشاره به برنامه های آینده این هیات اظهار کرد: مسابقات قهرماني هندبال استان با حضور شش تيم از بیستم آذر به مدت 2 روز در سوسنگرد برگزار خواهد شد.



چشمه سلاطین عنوان کرد: شش تيم اميديه، آبادان، اهواز، باوي، انديمشك و سوسنگرد در اين مسابقات با يكديگر به رقابت مي پردازند.





