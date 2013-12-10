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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

انتخاب پیشکسوت هندبال خوزستان به عنوان سرپرست تیم ملی نوجوانان کشور

انتخاب پیشکسوت هندبال خوزستان به عنوان سرپرست تیم ملی نوجوانان کشور

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس هیات هندبال خوزستان از انتخاب پیشکسوت هندبال استان به عنوان سرپرست تیم ملی نوجوانان کشور خبر داد.

مریم چشمه سلاطین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با موافقت رئیس فدراسیون هندبال، غلامعباس اسماعیلی به عنوان سرپرست تیم ملی هندبال نوجوانان کشور انتخاب شد.

وی با اشاره به برگزاری اردوی آمادگی تیم هندبال نوجوانان کشور در بهبهان افزود: فرشيد عبدالهی، مسعود حاتمی و فرشاد علی نسب از استان به این اردو فراخوانده شده اند.

رییس هیات هندبال خوزستان با اشاره به برنامه های آینده این هیات اظهار کرد: مسابقات قهرماني هندبال استان با حضور شش تيم از بیستم آذر به مدت 2 روز در سوسنگرد برگزار خواهد شد.

چشمه سلاطین عنوان کرد: شش تيم اميديه، آبادان، اهواز، باوي، انديمشك و سوسنگرد در اين مسابقات با يكديگر به رقابت مي پردازند.


 

کد مطلب 2192419

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