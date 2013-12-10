به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین سراج از جمله خوانندگان موسیقی ایرانی است که طی سالهای اخیر بخش عمده ای از تمرکز خود را معطوف به حضور در تولید آثار موسیقی مذهبی کرده است؛ آثاری که بر گرفته از اشعار شاعران صاحب نامی از جمله عمان سامانی و محتشم کاشانی بوده و توانسته به دلیل غنای محتوایی و البته موسیقی خوبی که روی آنها گذاشته شده خود را به عنوان خواننده ای مولف در این زمینه معرفی کند.

او در این سالها با خوانندگی در آلبوم "وداع" از تولیدات حوزه هنری، آهنگسازی سید محمد میرزمانی و حضور تعدادی از نوازندگان صاحب‌نام موسیقی ایرانی توانست رویکرد متفاوت، تاثیرگذار و جدیدی را در تولید آثار موسیقی مذهبی به ویژه عاشورایی پدید آورد آنچنان که این آلبوم همچنان در ردیف پرطرفدارترین آثار موسیقی ویژه عاشورا محسوب می شود.

این خواننده سال گذشته برای اولین بار همراه با تعدادی دیگر از هنرمندان برگزیده موسیقی کشور دست به تابوشکنی زد و بعد از کنسرتی که با ارکستری کوچک در تالار اندیشه برای آلبوم "وداع" برگزار کرد، این بار با ارکستری بزرگ کنسرت دو روزه "وداع" را به رهبری ارکستر سید محمدمیرزمانی، کلام وحید جلیلوند و حضور تعدادی از نوازندگان صاحب نام ارکسترهای کشورمان و تهیه‌کنندگی برادران تفرشی در برج میلاد آن هم در ایامی که کنسرتی میزبان مخاطبان موسیقی نیست، برگزار کرد.

حالا او و سایر همراهانش که بازخوردهای خوبی از کنسرت سال گذشته خود گرفته اند چند روزی است با تمرین در سالن رودکی برج میلاد تصمیم به برگزاری دوباره کنسرت "وداع" این بار با ارکستری بزرگ‌تر گرفته‌اند.

یک تمرین در یک روز سرد زمستانی که نوای موسیقی آنهم با اشعار پر از معنای عمان سامانی، کلام وحید جلیلوند و صدای حسام الدین سراج گرمابخش دل عاشقان حضرت سیدالشهداست.

ارکستری که با حضور بزرگان عرصه نوازندگی چون سیاوش ظهیر الدینی، مسعود حبیبی، علیرضا خورشیدفر، همایون رحیمیان، هادی آزرم، کریم قربانی و دیگر نوازندگان نمی‌تواند ارکستر معمولی به حساب آید. ارکستری که به گفته حسین تفرشی یکی از تهیه کنندگان کنسرت، در روزگار یتیمی ارکستر ملی و سمفونیک تهران یادآور دوران طلایی اش است.

سید محمد میرزمانی آهنگساز و مدیرسابق دفتر موسیقی وزارت ارشاد و البته اسبق مرکز موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما که این بار هم به عنوان رهبر ارکستر کنسرت "وداع" گروه را همراهی می کند بعد از فراغت کوتاهی که به گروه برای استراحت اعلام کرده به میان خبرنگاران می آید و بعد از احوالپرسی گرم با آنها از کم و کیف برگزاری کنسرت وداع در دومین سال برگزاری‌اش می گوید.

نوازندگان پیشکسوت برای موسیقی دل می سوزانند

میرزمانی معتقد است سال گذشته فرصت بسیار کمی برای سازماندهی هنرمندان نوازنده وجود داشت اما امسال برادران تفرشی از چند ماه قبل به فکر برگزاری کنسرت وداع در برج میلاد بودند و تلاش کردند کنسرت نسبت به سال گذشته از کیفیت بهتری برخوردار باشد بنابراین امسال با جمع آوری یک گروه خوب متشکل از هنرمندان پیشکسوت و جوان و برنامه‌ریزی بهتر توانستیم به بهترین شکل ممکن از وقت دوستان برای حضور در تمرین استفاده کنیم.

وی درباره ویژگی‌های کنسرت امسال "وداع" خاطرنشان کرد: کاری که در ترکیب‌بندی ارکستر در کنسرت امسال انجام دادیم بازنگری در رنگ تعدادی از سازها بود که این بار از سازهای ترومپت و ترومبون استفاده پررنگ‌تری کردیم چراکه این سازها به ویژه ساز ترومپت جایگاه ویژه ای در موسیقی مذهبی ما به ویژه موسیقی تعزیه دارد. کار دیگری که برای این کنسرت نسبت به کنسرت سال گذشته انجام گرفته بازنگری در ملودی ها بود به طوریکه جواب خواننده و دکلمه را به ملودی ها اضافه کردیم که خوشبختانه پاسخ مناسبی را دریافت کردیم و فکر می‌کنم برای مخاطبان هم جذاب باشد.

به گفته میرزمانی دعوت از هنرمندان پیشکسوتی که در کنسرت سال گذشته حضور نداشتند یکی دیگر از ویژگی‌های کنسرت امسال "وداع" است چراکه این اساتید دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در نوازندگی هستند که خیال رهبر ارکستر را برای انجام کار راحت می‌کند. وی در این زمینه گفت: همین که من از حضور هنرمندان بزرگی چون همایون رحیمیان به عنوان کنسرت مایستر و نوازندگانی چون سیاوش ظهیرالدینی، کریم قربانی، علیرضا خورشیدفر، مسعود حبیبی، هادی آزرم بهره منده شده ام در کارنامه کاری من نقطه عطفی است که در کنار حضور نوازندگان جوان و یک گروه کر خوب برای من خاطرات خوبی را فراهم خواهد کرد.

یک ارکستر ملی نانوشته در کنسرت "وداع"

محمد حسین تفرشی یکی از تهیه کنندگان کنسرت هم که طی این سال‌های فعالیت در موسیقی همراه برادر دوقلوی خود عمده توجه خود را به تهیه‌کنندگی آثار موسیقایی سنتی، کلاسیک و ملی معطوف کرده‌اند از اینکه توانسته نوازندگان خوبی را برای ترکیب ارکستر کنسرت "وداع" دعوت به همکاری کند ابراز خرسندی کرده و گفت: این برای دومین‌بار است که کنسرت "وداع" را برگزار می کنیم و متاسفانه در شرایطی که ارکستر ملی فعلا فعالیتی ندارد حضور توام نوازندگان برگزیده موسیقی کشور در کنار نوازندگان جوان می‌تواند برای همه ما انرژی‌بخش باشد.

وی با تقدیر از دفتر موسیقی ارشاد و مدیریت برج میلاد برای مشارکت در برگزاری این کنسرت ویژه تصریح کرد: همه تلاش خود را انجام داده اند که کنسرت وداع به لحاظ کمی و کیفی نسبت به سال گذشته بهتر و بالاتر باشد و من امیدوارم بتوانیم با این رویکرد رضایت مخاطبان را نیز فراهم کنیم.

دوست داشتم به جای خواندن، یک دل سیر گریه کنم

حسام الدین سراج هم در طول تمرین با جدیت و انرژی فراوانی مشغول کار است. او در حین تمرین مدام با وحید جلیلوند و میرزمانی در تلاش است که قطعات در شکل و شمایل جدید تنظیم خود به درستی خوانده شود. وی بعد از فراغتی که پس از تمرین دو ساعته به دست آورده همراه با هادی آزرم به میان خبرنگاران آمد و گفت: خیلی دوست داشتم این بار به جای خواندن در این کنسرت کنار آنها بنشینم و با این نوای روح انگیز یک دل سیر گریه کنم.

وی تاکید کرد: برای من این نکته بسیار جالب توجه است که همه برای بهتر اجرا شدن برنامه از هیچ تلاشی مضایقه نمی کنند و من امیدوارم این عرض ادب به پیشگاه حضرت سید الشهدا(ع) مورد قبول آن حضرت و مخاطبان شریف ایرانی قرار گیرد. تهیه و تولید چنین آثاری لازم است و به نظر من یک نوع خط شکنی نیز محسوب می شود. موسیقی می تواند در آیین های مذهبی حضور جدی داشته باشد اما لازمه اش عمل کردن به آن چیزی است که در کار هنری به آن اعتقاد داریم.

افتخار نوازندگی روی اشعار عمان سامانی

هادی آزرم نوازنده ویولن و آهنگساز پیشکسوت آثار موسیقی مذهبی هم با بیان اینکه حضور در کنسرتی که حسام الدین سراج خواننده و محمد میرزمانی رهبر ارکستر آن است، برای من باعث افتخار بوده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته این توفیق را نداشتم که در کنار گروه باشم اما امسال این افتخار نصیب من شد که با حضور در گروه نوازندگان ارکستر این خوشحالی را داشته باشم که روی اشعار عمان سامانی نوازندگی کنم؛ شاعری به نظرم یکی از بزرگترین شاعران در ادبیات آیینی ماست.

دیگر وقتی نمانده تا با دیگر هنرمندان کنسرت وداع صحبتی کنیم چراکه میرزمانی از آنها می خواهد برای ادامه کار در جایگاه مورد نظر حضور پیدا کنند. تمرین ادامه پیدا می کند. ما هم منتظر می‌مانیم تا روزهای 21 و 22 آذر ماه امسال در برج میلاد شاهد اجرایی دیگر از آلبوم موسیقی "وداع" باشیم.

گزارش از علیرضا سعیدی