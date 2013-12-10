خنثی شدن حمله شبانه تروریستها به پاسگاه 167 مرزی/ پاکستان و افغانستان هیچ کنترلی روی مرزهایش ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد گراوند روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 100 درگیری مسلحانه با اشرار در نقطه صفر مرزی سیستان و بلوچستان رخ داده است. عناصر خودفروخته دیگر در داخل کشور امکان ایجاد ناامنی ندارند به همین دلیل از سایر کشورهای همسایه به نیروهای مرزبانی حمله می کنند.

وی ادامه داد: پس از درگیری و شهادت تعدادی از نیروهای مرزبانی در سراوان چند روز قبل تروریست ها قصد داشتند به پاسگاه 167 مرزی دوباره حمله کنند که نیروهای ما آنها را حین تله گذاری انفجاری شناسایی کردند. پس از درگیری با تروریستها این افراد با دادن تعدادی تلفات عقب نشینی کردند. پس از حادثه سراوان به طور میانگین هر شب دو درگیری مسلحانه در مرزها داریم. تا کنون تعداد زیادی تله انفجاری، بمب و نارنجک از اشرار کشف و ضبط شده است.

جانشین فرمانده مرزبانی با اشاره به اقدامات این نیرو از ابتدای سال گفت: مرزبانان در سال جاری موفق شدند 60 تن انواع مواد مخدر را در مرزها کشف کنند که این میزان نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. ضمن اینکه در این مدت کشف اسلحه با افزایش 18 درصدی به 2 هزار قبضه رسیده است. این در حالی است که کشف مشروبات الکلی 40 درصد کاهش نشان می دهد.

به گفته گراوند، کشف سوخت در نوار مرزی نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد، ماهواره 6 درصد، سیگار 7 درصد، دستگیری عابر غیرمجاز 3 درصد، کمین یک درصد و دستگیری متجاوزان مرزی نیز 1 درصد افزایش یافته است

وی با اعلام اینکه در سال جاری به ازای هر شهید مرزبانی دو نفر از اشرار به هلاکت رسیدند تاکید کرد: در این مدت 52 شرور در درگیری با مرزبانان کشته شدند و 13 نفر نیز دستگیر شدند.

کشف طلا در مرز 39 برابر شد

جانشین فرمانده مرزبانی با اشاره به اقدامات مرزبانی در حوزه قاچاق کالا و ارز افزود: در سال جاری کشفیات طلا در نوار مرز 39 برابر شده است ضمن این که 274 میلیون دینار عراق و 750 هزار دلار نیز کشف و ضبط شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی هنگ مرزی زاهدان خبر داد و افزود: برای انسداد خلاءهای مرزی سیستان تعدادی برجک جانمایی شده است و دو سوم اعتبار نیز در اختیار قرار گرفته است که پروژه های نیمه تمام به اتمام برسد. در سال جاری تعداد زیادی دوربین و تجهیزات الکترونیکی کشف و ضبط شد. ضمن اینکه واحدهای تکاوری در مناطق آلوده مرزی مستقر شدند. با توجه به فعالیت دشمن در تاکتیک نیز تغییراتی را ایجاد کردیم و به زودی کار لایروبی کانال هایی که با طوفان شن پر شده است را آغاز می کنیم.

به گفته گراوند، تا کنون 28 درصد اعتبارات طرح انسداد مرز به مرزبانی واگذار شده است و این نیرو با بنیه دفاعی و کمکهای دریافت شده کار انسداد مرز را با قدرت ادامه داده است.

دولت پاکستان همکاری نمی کند

وی با انتقاد از مرزبانان و دولت پاکستان گفت: دولت پاکستان هیچ کنترلی روی مرزهایش ندارد و تروریست ها از داخل خاک این کشور به مرزهایمان حمله می کنند. تاکنون چندین بار مراتب اعتراض مان را به مرزبانان پاکستانی اعلام کرده ایم تا جلوی این حمله ها را بگیرند. ضمن اینکه مقامات سیاسی وزارت امور خارجه را نیز در جریان قرار داده ایم. در حوزه مرز افغانستان نیز این کشور کمترین تسلط را به مرزهایش دارد.

کم کاری ترکمنستان و ماندن 1500 تریلی ترانزیتی پشت مرزها

وی با اعلام اینکه در مرز سرخس و درگز کشور ترکمنستان همکاری لازم را ندارد افزود: این کشور به بهانه این که دستگاه های کنترلی اش دارای نقص فنی است 1500 تریلی ترانزیتی را پشت مرز معطل کرده است. ما جلساتی را در این باره برگزار کردیم و آنها قول داده اند پذیرش را دو برابر کند. در صورتی که مرزبانان ترکمنستانی به قولشان عمل کند این خودروها تا 10 روز آینده ترخیص و وارد کشور می شوند.

دلیل اختلافات مرزی ایران و آذربایجان

جانشین فرمانده مرزبانی با اشاره به مشکلات مرزی با کشور آذربایجان اظهار داشت: مرزبانان این کشور به پروتکل های امضا شده پایبند نیستند و توافقنامه سال قبل را اجرا نمی کنند. ضمن اینکه اختلافاتی نیز در خصوص ساحل بندی داریم. آذربایجان بدون ملاحظات در مرز ایران ساحل بندی را شش متر بالا آورد که ما به آنها اعتراض کردیم و پس از این موضوع آنها مرزشان را بستند هرچه از آنها درخواست کردیم که ملاقات مرزی انجام شود قبول نکردند و ما پیغام دادیم که هر اقدامی رخ دهد عواقبش با کشور آذربایجان است.

وی ادامه داد: ما نیز مرز جلفا و بیله سوار را نیز به مدت 10 روز بستیم که مقامات آذربایجانی در تماس با وزارت امور خارجه گفتند حاضرند مذاکره کنند. پس از مذاکره و بازگشایی مرز هنوز هم اجازه تردد خودروهای بیش از 30 تن را از مرز جلفا نمی دهیم چرا که پل این مرز قدیمی است و امکان بروز حادثه است و کشور آذربایجان نیز پل جدیدی که در آن منطقه ساخته شده است را قبول ندارد.

کشف 2 تن اسید در مرزها

گراوند با اعلام اینکه در سال جاری 2 تن اسید که به عنوان پیش ساز برای تولید مواد مخدر استفاده می شود در مرزهای کشور کشف و ضبط شد، تاکید کرد: در این مدت 10 میلیون عدد دارو نیز کشف و ضبط شد. بیشتر این داروها که برای ساخت مواد مخدر وارد کشور می شوند در مرزهای غربی کشف و ضبط شد.

در صورت اختصاص اعتبار 400 میلیارد مرزهای شرق کشور مسدود می شود

جانشین فرمانده مرزبانی در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه دولت یازدهم 400 میلیارد تومان اعتبار برای انسداد مرز در سال 93 در نظر گرفته است و مرزبانی با این اعتبار چه اقداماتی را انجام نمی دهد، گفت: اگر این بودجه در اختیار ما قرار گیرد می توانیم کار انسداد مرز را در شرق و جنوب شرق کشور به خوبی پیش ببریم چرا که طرح انسداد مرز را در داخل کشور توسط مهندسان داخلی و نیروهای بومی انجام می دهیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون تعدادی از مرزهای ما انسدادشان کامل نیست اما هیچ مشکل امنیتی نداریم ضمن اینکه در برخی از مرزها نیز باید به دلیل مسایل امنیتی کار انسداد به صورت کامل انجام شود. انسداد کامل مرزهای کشور 10 برابر بودجه اختصاص داده شده نیاز دارد

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اینکه مرزبانی آذربایجان مدعی شده است تعدادی از مرزبانانش در مرز ایران کشته می شوند، افزود: پس از بررسی های ما مشخص شد محل کشته شدن مرزبانان آذربایجانی 25 کیلومتر داخل خاک همان کشور بوده است.