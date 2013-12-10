بودجه 93 انقباضی بسته شده و جای تغییر ندارد/ تعیین تکلیف هدفمندی با ارائه لایحه جداگانه

شکرخدا موسوی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه غیرعلنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای تحلیل لایحه بودجه 93 گفت: نوبخت در این جلسه اعلام کرد لایحه بودجه 93 انقباضی و منضبط بسته شده است و جای تغییر ندارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تکلیف هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 93 مشخص نشده است، گفت: نوبخت اعلام کرد دولت در لایحه ای جداگانه در خصوص ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن تصمیم گیری خواهد کرد که این لایحه به زودی به مجلس ارسال می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت قیمت نفت را در لایحه بودجه 100 دلار پیش بینی کرده اما با توجه به این که اوپک به کشورهای عضو اعلام کرده که قیمت نفت را روی 90 دلار در بودجه در نظر بگیرند امکان کاهش قیمت نفت در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

موسوی یادآور شد: نوبخت قول داد تا پایان اجرای لایحه بودجه 93، 224 پروژه عمرانی در کشور به پایان برسد.

وی ادامه داد: نوبخت همچنین اعلام کرد که سرمایه گذاری کشور در سال آینده 2.5 درصد افزایش خواهد یافت و 35 میلیارد دلار به سرمایه گذاری خارجی و فاینانس اختصاص می یابد.

در پایان نماینده مردم اهواز از عدم توجه به رشد نرخ اشتغال در لایحه بودجه 93 انتقاد کرد.

رشد 3 در صدی اقتصادی در سال 93/ کاهش تورم به زیر 25 درصد

عابد فتاحی نماینده ارومیه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات نوبخت در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: معاونت نظارت رئیس جمهور وعده داد که دولت در سال 93 رشد اقتصادی کشور را به 3 درصد خواهد رساند. علاوه بر این تورم را به زیر 25 درصد کاهش خواهد داد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نوبخت در این جلسه اعلام کرد که نرخ بیکاری در سال آینده نسبت به سال های گذشته تغییر محسوسی نخواهد داشت اما دولت تلاش دارد سرمایه گذاری خارجی و خصوصی را رشد قابل توجهی دهد.

وی ادامه داد: پس از سخنرانی نوبخت قاسمی از طرف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظرات این مرکز مطالعاتی را در خصوص لایحه بودجه 93 ارائه داد.

وی افزود: آقای نوبخت معاونت برنامه ریزی دولت همچنین از برنامه های وزارت اقتصاد برای کاهش نقدینگی خبرداد.