عامل قاچاق قرص های خارجی در زنجان تعزیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عزیز پور افزود: بر اساس گزارش کشف مامورین نیروی انتظامی زنجان مبنی بر کشف مقادیر متنابهی انواع قرص های انرژی زا از کف یک دستگاه خودرو سواری در مسیر فرعی منتهی به شهر زنجان ، شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا وارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان قاچاقچی مزبور را علاوه بر ضبط داروهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 140 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم نمود .

وی همچنین اظهار داشت: قاچاقچی 478 ثوب انواع روسری خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان محکوم شد .

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: به موجب حکم قطعی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان قاچاقچی 478 ثوب انواع روسری های خارجی علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه و مورد قاچاق به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 50 ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم نمود .

عزیز پور تاکید کرد: شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان یک فقره پرونده قاچاق انواع شیر آلات خارجی را به محض وصول پرونده از مراجع ذیربط مورد رسیدگی قرار داده و متهم مزبور را به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت مبلغی بالغ 54میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و با ضبط کالاهای مکشوفه و وصول میزان محکومیت ، پرونده به مرحله اجرا در آمده و مختومه گردید.

20 آذر تا 20 اسفند زمان اجراي طرح رزمايش زمستاني

طرح رزمايش زمستاني هر ساله با شروع فصل سرما در همه ي استانهايي كه در مناطق سردسير كشور قرار دارند آغاز مي گردد.

اين رزمايش از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 20 آذرماه با همكاري اداره كل راه و شهرسازي، پليس راه، هلال احمر، اورژانس، امداد خودرو و هماهنگي فرمانداريها ، در ستاد فرماندهي استان، با حضور مسئولان استاني آغاز مي شود. هدف از برگزاري اين طرح افزايش انضباط ترافيكي ، ايمني تردد در معابر برفگير استان با توجه به دارا بودن 14 گردنه مهم برفگير در سطح استان و همينطور به منظور از جلوگيري از پيش آمد هرگونه اتفاقي، با فعاليت 45 تيمم به صورت شبانه روزي كه در گردنه هاي برفگير به صورت استقراري حضور خواهند داشت اعلام گرديد.

مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان با اعلام اين طرح گفت: طرح زمستاني در وزارت راه و شهرسازي از 15 آذر شروع مي شود و تا 15 فروردين ماه ادامه خواهد داشت.

وثوق گفت: اما به لحاظ شرايط آب و هوايي استان زنجان ،كه شروع فصل سرما نسبت به ساير مناطق كشور زودتر اتفاق مي افتد ، راهداران از اوايل آبان ماه در گردنه هاي استان به صورت نيمه فعال حضور دارند كه در زمان بارش و بحران به رانندگان و مسافران خدمات رساني كنند اما اين طرح به صورت رسمي از صبح فردا آغاز مي شود و همكاران راهدار به همراه ساير اكيپهاي فعال در اين طرح در گردنه ها مستقر خواهند شد و نيز به صورت نمادين اكيپهاي راهداري اعزام خواهند شد.

اجرای برنامه های مختلف در بقاع به منظور تحقق منویات رهبری است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: اجرای برنامه های مختلف در بقاع به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری انجام می شود.

حجت الاسلام باقری افزود: خوشبختانه با اقداماتی که توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان انجام شده است، منویات مقام معظم رهبری در زمینه تبدیل بقاع به قطب فرهنگی در استان زنجان تحقق یافته است.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: یکی ازموضوعاتی که موجب استفاده بیشتر از ظرفیت بقاع می شود، اجرای برنامه های مختلف در آنها است.

حجت الاسلام باقری با اشاره به اینکه سالانه 57 برنامه فرهنگی در بقاع و امامزاده های استان زنجان اجرا می‌شود، اضافه کرد: این برنامه‌ها مناسبت های مختلف سال اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اداره کل اوقاف استان زنجان در اعیاد و ولادت‌ها به اجرای برنامه در بقاع و امامزاده‌های استان می پردازد، افزود: همچنین برگزاری مراسم سوگواری برای ائمه معصومان (ع) نیز از دیگر برنامه‌هایی است که توسط اداره کل اوقاف استان زنجان اجرا می شود.

حجت‌الاسلام باقری در ادامه با اشاره به استقبال مردم استان از برنامه‌های فرهنگی اداره کل اوقاف افزود: حضور پرشور مردم نشان از رضایت‌مندی آنها از برنامه‌های اجرایی اداره کل اوقاف است.