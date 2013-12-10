رمز موفقیت دانشجویان پیروی از ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قنبری اظهار داشت: استکبارستیزی و ترویج فرهنگ شهادت طلبی رسالت دانشجو است و شهدای شانزدهم آذر و دوران هشت سال دفاع مقدس این رسالت را به خوبی انجام دادند.

حجت الاسلام قنبری خاطر نشان کرد: دانشجویان باید با بصیرت و آگاهی کامل در عین دینداری بینش سیاسی خود را نیز افزایش دهند.

وی در ادامه تاکید کرد: دانشجویان باید دشمن و اهداف دشمنان و مواضع جمهوری اسلامی را خوب بشناسند و این امر مستلزم داشتن بصیرت و آگاهی ، ایستادن در مقابل استکبار جهانی است، همانطور که شهدای دانشجو برای آزادی ملت ایران از دست نظام سلطه در مقابل دشمن ایستادند و لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند و فعالیتهای که در طول انقلاب و اهداف دانشجویان باید برای همیشه زنده نگه داشته شود.

به گفته وی، شانزدهم آذر نماد روزی است که دانشجویان در برابر ظلم و استعمار ایستادگی کرده و با روحیه آرمان طلبی خود سرنوشت یک کشور و ملت را تغییر دادند.

قنبری تاکید کرد: دانشجویان با پیروی از ولی فقیه می توانند به فعالیت های دانشجویی با هدف تامین منافع مردم و نظام اسلامی فعالیت کنند.

قنبری افزود: 16 آذرسال 1332 نقطه عطف در جریانات و جنبش های دانشجویی و ایفاء نقش موثر و صحیح در راستای مصالح ملی کشور بود که تدام این حضور و نقش موثر را در پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت دانشجویان در دفاع مقدس و تقدیم هزاران شهید دانشجو و هم چنین ایفای نقش موثر درسازندگی و جهاد علمی کشور را شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: مطالبات دانشجویان در 16 آذر 32 از حکومت پهلوی، حذف حکومت وسرمایه داری وابسته، نفی امپریالیسم جهانی و تلاش برای اجرای عدالت خواهی و فقر ستیزی بود.

دانشجویان و جوانان یکی از عاملان اصلی توسعه در هر جامعه هستند

فرماندار حاجی آباد با اشاره به نقش دانشجو در توسعه جامعه گفت: دانشجویان و جوانان یکی از عاملان اصلی توسعه در هر جامعه هستند و دانشجویان وظیفه دارند که در توسعه همه جانبه جامعه نقش اصلی و اساسی خود را ایفا کنند.

بهرام پور اشرف در جمع بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد حاجی آباد بیان داشت: شما دانشجویان با درس خواندن و تلاش در زمینه های علمی باید جایگاه کشور را در سطح جهان بالا ببرید و انتظار مقام معظم رهبری از شما دانشجویان زیاد است.



وی گفت: روز دانشجو روز تجلی استکبار ستیزی و مبارزه جویی جنبش دانشجویی در برابر ابرقدرتهای شیطانی است.

پور اشرف ادامه داد: روز دانشجو روز مبارزه با خوی استکباری است زیرا استکبار برای حفظ منافع خود ،خود را در هرکاری آزاد دانسته و حق دخالت در امور انسانها و ملت های دیگر را برای خود قائل است و پاسخگوی هیچ کسی هم نیست و دانشجوی ما با این خوی و روش استکباری مخالف است.

وی گفت: دانشجو استکبار ستیز است و زیر بار مداخله جویی و تحمیل قدرت استکبار گری نمی رود و به همین دلیل از آمریکا متنفر است.

فرماندار شهرستان حاجی آباد بیان داشت: خوشبختانه دانشجویان ما دارای اعتماد به نفس و قدرت تولید فکر و علم بوده و با اقشار مختلف مردم در ارتباط هستند و این بزرگترین سرمایه برای کشور است.

وی از دانشجویان خواست انتقاد کنند و انتقاد حق آنها است ولی انتقاد را به شکلی انجام ندهند که مقصود دشمنان را برآورده کند.

فرماندار ادامه داد: یکی از ابعاد توسعه، توسعه متوازن در کلیه مناطق کشور است و این توسعه به وسیله قشر دانشجو و جوانان فعال می تواند به وقوع پیوسته و تحقق پیدا کند.

در این مراسم محمد حیدری ریاست محترم دانشگاه آزاد و حجت امیری کیا جانشین سپاه شهرستان و فرماندار، 61 نفر از دانشجویان فعال عرصه های مختلف علمی، ورزشی و بسیجی دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی و علمی کاربردی حضور داشتند.