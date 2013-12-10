به گزارش خبرنگار مهر، در این حکم دکتر سیدحسن هاشمی یادآور شده است: از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم بویژه محرومین و نیازمندان،ارتقاء برنامه های جاری حوزه های درمانی، توانبخشی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی. صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی. عملیاتی کردن برنامه نقشه جامع علمی و نقشه سلامت و برنامه سلامت دولت یازدهم در حوزه های مرتبط با توانبخشی و سلامت اجتماعی و روانی اقدام کنید.

همچنین با توجه به ماموریت دانشگاه کسب مرجعیت علمی دانشگاه در قلمروهای سلامت اجتماعی. کمک به تبیین و تدوین برنامه های ملی مرتبط با رفاه و سلامت اجتماعی. پایش و ارزشیابی برنامه های ملی رفاه، توانبخشی و سلامت اجتماعی. همکاری سازمان یافته با نهادهای متولی ارائه خدمات توانبخشی، رفاه و سلامت اجتماعی در کشور جهت مشارکت در سیاستگذاریهای مرتبط با این حوزه ها. توسعه عدالت در سلامت در حوزه ماموریت خود. توجه به امر اعتدال، توانمندی و شایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیات علمی و کارکنان حوزه سلامت را مورد توجه قرار دهید.

به گزارش مهر، دکتر محمد تقی جغتایی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس مركز تحقيقات سلولي و مولكولي این دانشگاه است. وی دارای دکتری تخصصی (Ph.D) آناتومی بوده ضمن اینکه دوره های آناتومی اعصاب و فلوشیپ علوم اعصاب را در دانشگاههای لندن به اتمام رسانده است.

دکتر جغتایی، همچنین موسس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي بوده و به مدت 14 سال ریاست این نهاد علمی را بعهده داشته است. وی همچنین بنيانگذار و عضو هيات مديره و رئيس انجمن علوم تشريحي ايران و موسس و رئیس انجمن علوم اعصاب ایران است.

نکته جالب توجه این است که چند روز پیش از تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر مسعود اعتمادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران طی حکمی دكتر محمدتقي جغتايي را در سمت سرپرست دانشکده فناوری های نوین این دانشگاه ابقاء کرده بود.