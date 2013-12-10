مناسب سازی اماکن عمومی برای معلولان در دستور کار مسئولان خراسان جنوبی قرار گیرد

سیدکاظم اولیایی در حاشیه سفر به شهرستان بشرویه در گفتگو با مهر، در خصوص مناسب سازی گفت: بحث مناسب سازی را وقتی برای معلولین مطرح می کنیم تاکید براین نکته است که تاکنون آنچه ساخت و ساز در مناطق مختلف صورت گرفته و احیانا مناسب نیست، آنها را برای رفت و آمد معلولین مناسب سازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تمام ساخت و ساز ها در معابر و خیابان ها و کوچه و حتی سازمان ها و ادارات باید مناسب معلولین باشد، تصریح کرد: بحث مناسب سازی از اینجا به بعد یک تکلیف برای مسئولان و همه دستگاه های اجرایی و بخش ها است.

اولیایی اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده در کمیته مناسب سازی استان و در شهرستان ها تلاش شده تا مکان های عمومی چون بانک ها، ادارات، خیابان ها، معابر، پارک ها و مراکز درمانی حداقل های لازم برای اینکه معلولین بتوانند رفت و آمد و نیاز های خود را در سطح جامعه برطرف کنند عملیاتی شود.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش زیادی از مناسب سازی در سطح استان انجام شده است، گفت: اما هنوز کاستی هایی وجود دارد که کمیته مناسب سازی مرتب پیگیری می کند و با انجام بررسی های میدانی و کارشناسی و تیم های فنی که مشخص شده است در تمام شهرستان ها با همکاری نمایندگان دستگاه های ذی ربط موضوع را بررسی می کنند.

وی افزود: راهکارهای اجرایی برای مکان هایی که دارای نقص می باشد تنظیم و در اختیار دستگاه متولی قرار می گیرد که با استفاده از اعتبارات در اختیار دستگاه ها امر مناسب سازی در اسرع وقت به سرانجام برسانند.