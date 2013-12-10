به گزارش خبرنگار مهر، از بین تیم‌هایی که در روز نخست مسابقات مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال رده سنی نوجوانان کشور در شهر مقدس قم بازی‌های خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند در روز دوم تنها تیم سفیر قم بود که به پیروزی رسید و دیگر رقبا به حریفان خود باختند.

این در حالی است که رقابت‌های والیبال قهرمانی لیگ دسته اول نوجوانان کشور به میزبانی هیئت والیبال استان قم در جریان است و این پیکارها تا روز پنجشنبه بیست و یکم آذر ماه هر روز در سالن شهید محمود رضائیان قم به انجام می رسد تا تکلیف تیم های صعود کننده به مرحله نهایی مشخص شود.

بازی‌های این دوره مسابقات والیبال قهرمانی لیگ دسته اول رده سنی نوجوانان کشور در حالی با حضور تیم‌های مدعی از استان‌های مختلف به میزبانی هیئت والیبال استان قم در حال برگزاری است که در روز دوم سفیر قم موفق به شکست تیم شهرداری کرج شد.

این دوره از مسابقات والیبال قهرمانی لیگ دسته اول رده سنی نوجوانان پسر کشور در شرایطی با حضور 15 تیم به میزبانی قم و کرمانشاه برگزار می‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون والیبال کشورمان دیدارهای مرحله مقدماتی آن در دو گروه به شکل دوره‌ای به انجام خواهد رسید.

بر اساس گروه‌بندی صورت گرفته در این دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی لیگ دسته اول نوجوانان کشور، قم میزبان بازی های گروه اول است و بدین ترتیب تیم‌های والیبال نوجوانان سفير قم، عقاب تهران، فولاد عظيمي گنبد، شهرداري کرج، مقاومت شهرداري اروميه، شهرداري پيشوا و ذوب آهن اصفهان در تلاش برای راهیابی به مرحله بعد با یکدیگر رقابت می‌کنند.

همچنین در گروه دوم مرحله مقدماتی این دوره از پیکارها که به صورت همزمان در کرمانشاه برگزار می شود، تیم‌های والیبال نوجوانان مناطق نفت خيز، شهرداري دزفول، شهداي ورزش کرمانشاه، شهرداري همدان، گل گهر سيرجان، شکوفا صنعت پويا، دليران دشتي بوشهر و پيشگامان شفق اردکان با یکدیگر رو به رو می‌شوند.

در روز دوم از برگزاری این پیکارها در قم، تیم والیبال نوجوانان ذوب آهن اصفهان که در روز نخست تیم شهرداری پیشوا ورامین را شکست داده بود مغلوب فولاد عظیمی گنبد شد، ضمن اینکه تیم والیبال نوجوانان سفیر قم نیز که از سد تیم فولاد عظیمی گنبد گذشته بود بر شهرداری کرج غلبه کرد و تیم شهرداری پیشوا نیز اولین پیروزی خود را برابر شهرداری ملکان به دست آورد.

نتايج روز دوم بازی های گروه اول مقدماتی لیگ دسته اول والیبال نوجوانان باشگاه های کشور در قم:

فولاد عظیمی گنبد 3 – 1 ذوب آهن اصفهان

سفیر قم 3 – صفر شهرداری کرج

شهرداری پیشوا 3 – 1 شهرداری

نتايج روز نخست بازی های گروه اول مقدماتی لیگ دسته اول والیبال نوجوانان باشگاه های کشور در قم:

ذوب آهن اصفهان 3 – 2 شهرداري پيشوا

سفير قم 3- 2 فولاد عظيمي گنبد

شهرداري کرج 3- صفر شهرداري ملکان