مرگ 4 تبعه غیرمجاز در تصادف اتوبان قم/ 10 نفر در داخل پژو گرفتار بودند

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 7:12 صبح دیروز وقوع یک حادثه تصادف به آتش نشانی حسن آباد اعلام شد که بلافاصله ماموران ایستگاه این آتش نشانی به محل حادثه در جنوب به شمال اتوبان قم به تهران قبل از فرودگاه امام خمینی(ره) اعزام شدند. در بررسیهای اولیه مشخص شد یک دستگاه خودروی پراید به شدت با عقب یک دستگاه پژوهی 405 برخورد کرده است.

وی ادامه داد: ماموران آتش نشای بلافاصله اقدام به امن سازی محیط کرده و عملیات رهاسازی افراد گرفتار در خودروها را آغاز کردند.

به گفته ملکی، در خودروی پژو 10 نفر از جمله 9 تبعه خارجی و یک راننده ایرانی گرفتار شده بودند که با تلاش آتش نشانان از میان خودرو خارج شدند. پس از تحویل 11 مجروح این حادثه به عوامل اورژانس مشخص شد 4 تبعه غیرمجاز جانشان را از دست داده و بقیه افراد نیز مجروح شده اند.