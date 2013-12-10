چهار انجمن ادبی جدید در همدان دایر می شود

علی مرادی نور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از شاخصه های فرهنگی هر دیاری حوزه ادب و ادبیات آن سرزمین است، گفت: شهرستان همدان با تمام توان و با داشتن 9 انجمن ادبی فعال می کوشد تا با تاسیس انجمن شاهنامه خوانی و مثنوی و اشعار پروین اعتصامی و همچنین ترانه های جوانان علاقمند گام بلندی را در بستر سازی ادبیات داشته باشند.

مرادی نور اظهار داشت: با توجه به پتانسل و استعداد های فراوانی که در بین علاقمندان ادبیات بخصوص جوانان همدان وجود دارد تاکنون تقاضاهایی مبنی بر تاسیس انجمن های ادبی از سوی فعالان این عرصه ارائه شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان گفت: این اداره نیز بر حسب وظیفه از طرح های این افراد استقبال کرده و در حال طی کردن مراحل اداری لازم برای ثبت و اعطای مجوز فعالیت است که امیدواریم این مهم بزودی میسر شود.

وی ابراز امیدواری کرد با فعال نمودن این انجمن ها در کنار سایر انجمن های ادبی دیگر ضمن شکوفایی و ارتقای استعداد ها، اجرای برنامه های ادبی و جشنواره های متعدد، حکمت، پند و اندرز نیز در جامعه امروز ما که بسیار تشنه فرهنگ ناب اسلامی ایرانی است بیش از پیش رواج یابد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان گفت: این اتفاق به طور حتم در شادابی و نشاط جامعه ای که هوشمند شده مورد نیاز است.

مرادی نور ادامه داد: تا کنون تعداد 29 انجمن ادبی شعر و داستان در استان همدان فعال شده که 9 انجمن آن در شهرستان همدان به فعالیت می پردازند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان با بیان اینکه برخی از آنان همچون انجمن ادبی بوعلی قدمتی بیش از 60 سال را دارا هستند، گفت: این انجمن در این مدت شاعران و هنرمندان بسیاری را به جامعه تقدیم کرده است.