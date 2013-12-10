آمریکا رفتار خود را در قبال برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تصحیح کند

ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مناسبات امروز جهان بر مبنای قدرت بنا شده و کسانی که از قدرت بیشتری برخوردارند در معادلات سیاسی بین المللی نیز از امتیاز و قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار خواهند بود، اظهار داشت: این موضوع از جمله شاخصه های نبود عدالت و حاکمیت و منطق زور است که صاحبان قدرت این امکان را برای خود فراهم ساخته اند و این مقوله نیز باید مورد توجه باشد.

رئیس کارگروه هسته ای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امر مسلم این است که امروز مسئله هسته ای ایران مهمترین مسئله در سطح بین الملل است، اظهار داشت: آمریکا و استکبار جهانی با رسانه های بی شماری که در اختیار دارند، در راستای تأمین منافع و اهداف سلطه گرانه خود سعی می کنند در تلاشی آشکار برای دامن زدن به ایران هراسی، از برنامه های هسته ای ایران به عنوان خطری برای جامعه بین الملل یاد کنند.

استکبار هیچگونه نشانه ای مبنی بر تلاش ایران برای دست یابی به سلاح هسته ای در اختیار ندارند

وی با بیان اینکه امریکا و هم پیمانانش هیچگونه نشانه ای مبنی بر تلاش ایران برای دست یابی به سلاح هسته ای در اختیار ندارند، عنوان داشت: جمهوری اسلامی ایران در پرتو وحدت و یکپارچگی آحاد ملت در مقابل زیاده خواهی ها وتفکرات سلطه گرانه وانحصارگرایانه آمریکا و غرب همچون دوران گذشته می ایستند و از حقوق هسته ای خود مقتدرانه دفاع خواهد کرد.

رئیس کارگروه هسته ای مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه کشورهای سلطه گر بدون هیچ مبنای قانونی در راستای تأمین منافع خود به هرکشوری چنگ می اندازند وسخت ترین فشارها و تحریم ها را علیه ملت ها اعمال می کنند، گفت: این در حالی است که این کشورها این عمل خود را مبارزه با تروریسم دانسته و خود را مدافع حقوق بشر و دموکراسی معرفی می کنند و اقدامات نظامی، سیاسی و اقتصادی خود را تئوریزه می کنند.

ابراهیم کارخانه ای با تاکید یر اینکه آنچه امروز ما به دنبال آن هستیم و از آن دفاع می کنیم حقوق همه ملت هایی است که نمی خواهند این مناسبات ناعادلانه را بپذیرند، عنوان داشت: این تنها دفاع از حق هسته ای نیست بلکه مخالفت با همه ساز وکارهای غلط و انحصار طلبانه ای است که می خواهند به زور برملت ها تحمیل کنند.

انتظار جمهوری اسلامی تصحیح رفتارهای آمریکا وغرب درقبال برنامه صلح آمیز هسته ای ایران است

وی با بیان اینکه آنچه ملت ولایتمدار ایران اسلامی انتظار دارد تصحیح رفتارهای آمریکا وغرب درقبال برنامه صلح آمیز هسته ای ایران است، عنوان داشت: زیرا جمهوری اسلامی ایران حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای و داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای را براساس معاهده " ان پی تی" حق مسلم خود می داند و از آن مقتدرانه دفاع می کند.

رئیس کارگروره هسته ای مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: اگر جمهوری اسلامی در این مسیر عقب نشینی کند آن ها با زیر پا گذاشتن حق مسلم و قانونی ملت ایران با بهانه گیری های دیگری چون حقوق بشر و تروریسم فشارهای خود را شدت می بخشند.