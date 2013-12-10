علی خوشرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم بعد از انجام تمرینات منسجم و با برنامه اکنون در شرایط خوبی به سر می برد و انشاءالله برای ادامه صدرنشینی خود در گروه دوم لیگ برتر در مرحله سوم به مصاف حریفان می رود.

وی ادامه داد: تیم ما در دو دیدار تدارکاتی پیش از آغاز مرحله سوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور مقابل پیام ارتباطات اصفهان به میدان رفت و به خوبی مقابل این تیم که از بازیکنان تیم ملی سود می برد، محک خورد تا نقاط ضعف خود را برطرف کرده و به تقویت خود بپردازد.

مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم افزود: با تلاش و همتی که کادر فنی تیم سرلوحه کار قرار داده اند خوشبختانه تیم ما به آمادگی مطلوب به منظور حضور موفق در مرحله گروهی فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور رسیده است.

وی یاد آور شد: تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار قم که هم اکنون صدرنشینی گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور را در اختیار دارد، بعد از موفقیت در کسب عنوان دومی فصل گذشته، امسال مصمم به کسب اولین قهرمانی خود است.

خوشرفتار بیان داشت: ما در ترکیب تیم خود بازیکنان بزرگی داریم که سرآمد آنها محمد کریمی با تجربه است که سال ها کاپیتان تیم ملی کشورمان در رقابت های پاراالمپیک و قهرمانی آسیا و جهان بوده و نفراتی همچون محمدنژاد، عبدی و طلوعی نیز هم اکنون عضو تیم های ملی جوانان و بزرگسالان کشورمان هستند.

وی با بیان اینکه تیم ایثار امروز به کار خود در اردوی آماده‌سازی پیش از مرحله سوم لیگ برتر پایان می دهد، ابراز داشت: تمرینات تیم با حضور تمامی بازیکنان در سالن شهید رضائیان قم انجام شده و در مجموع وضعیت خوبی برای حضور موفق در مرحله سوم و حفظ صدرنشینی خود داریم.

مدیر تیم ایثار قم یاد آور شد: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در گروه دوم مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور با تیم‌های همیاری زنجان، هیئت مرکزی و شهرداری رینه آمل همگروه است و عصر چهارشنبه بیستم آذر ماه راهی اراک می شود تا از صبح پنجشنبه بیست و یکم آذر در اراک با حریفان خود رو به رو شود.

