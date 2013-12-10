لیست سوم پوشش بیمه ای داروها هنوز اجرا نشده است/ رفع مشکل کمبود شیرخشک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند در حاشیه امضای تفاهم‌نامه با سازمان نظام پزشکی درباره تشکیل جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و مواردی که مقرر شده در این جلسه مطرح شود، گفت: در چارچوب سیاست‌های سلامت محور وزارت بهداشت، اقداماتی را پیش‌بینی کرده‌ایم که در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح شده و در صورت تصویب، اجرا شود.

وی افزود: سیاست‌ کاهش مصرف اسید چرب ترانس، کاهش مصرف روغن جامد، کاهش شکر دریافتی مردم و یا لحاظ عوارض بر فرآورده‌هایی که درصد بالایی شکر دارند، کاهش نمک دریافتی مردم در مواد غذایی و ... از جمله مباحثی است که پیش‌بینی شده در جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که به زودی برگزار خواهد شد، مطرح شود.

دیناروند در این باره افزود: در این راستا واردات برخی فرآورده‌های مضر سلامت از جمله تمام نوشابه‌های انرژی‌زا و فرآورده‌های دارای اسید چرب ترانس ممنوع خواهد شد. برای موارد تولید داخل، فرصت طولانی‌تری قائل می‌شویم تا به تولید و اشتغال داخل ضربه‌ای وارد نشود. اما در مجموع در صورت تصویب این موارد، قطعا اجرای آنها به سرعت صورت نخواهد گرفت و فرصتی را هم برای واردکنندگان و هم برای تولیدکنندگان در نظر می‌گیریم.

رفع مشکل کمبود شیرخشک

ریس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سئوالی درباره کمبود برخی اقلام شیرخشک در کشور، گفت: شیرخشک‌ها 33 قلم مختلف دارند که از این اقلام، حدود پنج قلم با کمبود مواجه شده بود. در دو ماه اخیر جهت تامین شیرخشک مورد نیاز کشور تلاش شد. اکنون دو مورد از این پنج مورد کمبود تامین شده و سه مورد دیگر تا پایان آذر ماه تامین خواهد شد.

وی در این باره افزود: حدود 50 میلیارد تومان یارانه جهت شیرخشک برای محرومان از شیر مادر در نظر گرفته شده است. پوشش قیمتی شیرخشک برای مصرف سایر افراد در سیاست‌های وزارت بهداشت نیست. از طرفی جهش قیمتی ارز را شاهد بودیم که این امر قیمت شیرخشک‌های وارداتی را دو برابر و قیمت شیرخشک‌های تولید داخل را تقریبا 80 درصد افزایش داد. این افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ ارز، گریزناپذیر بود.

دیناروند ادامه داد: به عنوان مثال قیمت برخی شیرخشکها حدود یک میلیون تومان است که با لحاظ یارانه، قیمت آن برای بیمار حدود 10 هزار تومان تمام می‌شود. در مجموع در زمینه شیرخشک مشکل اعتباری، بلکه مشکل مربوط به تامین شیرخشک است.

تفاهم‌نامه سوم دارویی با بیمه‌ها هنوز عملیاتی نشده است

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره تفاهم‌نامه سوم دارویی با بیمه‌ها جهت جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز و حمایت از بیماران صعب‌العلاج و همچنین برخی داروهای درمان ناباروری، گفت: تفاهم‌نامه سوم دارویی با بیمه‌ها هنوز اجرا نشده، بیمه‌ها در این زمینه نگرانی خاص خودشان را دارند. این در حالی است که ما بارها تاکید کرده‌ایم که در چارچوب اعتباراتمان، حمایت از بیماران را از بیمه‌ها خواستاریم.

وی در این باره ادامه داد: در این زمینه 1200 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 700 میلیارد تومان آن را به بیمه‌ها پرداخت کرده‌ایم. به بیمه‌ها تاکید کرده‌ایم که باری که برای آنها ایجاد می‌کنیم به اندازه اعتباراتی خواهد بود که در این جهت در نظر گرفته شده است. برخی ابهامات در بیمه‌ها وجود دارد؛ مبنی بر آنکه برخی داروها که تحت پوشش بیمه نیستند، در این تفاهم‌نامه‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

دیناروند در این باره افزود: ما نیز به بیمه‌ها اعلام کرده‌ایم که لحاظ این اقلام دارویی در فهرست اقلام دارویی مورد حمایت به معنای اضافه شدن به فهرست بیمه‌ها نیست. بلکه استفاده از بیمه‌ها جهت حمایت از بیماران است. بنابراین این حمایتی که صورت می‌گیرد و پولی که بیمه در این زمینه پرداخت می‌کند، به معنای حق بیمه نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بیمه‌ها نگران آنند که نکند این اقلام جزو تعهدات تاریخی آنها باقی بماند و در آینده اعتبار آنها تامین نشود. البته باید تاکید کنم که اعتبار مورد نظر در لایحه بودجه 93 نیز پیش‌بینی شده است.

وی همچنین ادامه داد: از طرف دیگر مشکل دیگر آن است که نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر که به عنوان کارشناسان در جلسات مربوطه برای حمایت از داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج شرکت می‌کردند، اخیرا سلب اختیار شده‌اند. ما منتظر هستیم تا نمایندگان جدید به ما معرفی شوند.

دیناروند گفت: روز گذشته درباره اجرایی شدن تفاهم‌نامه سوم دارویی با رییس سازمان بیمه سلامت صحبت کردم و وی در این زمینه قول مساعد داد. امیدواریم که لیست سوم داروها نیز طی هفته جاری عملیاتی شود.