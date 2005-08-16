امارات پيشنهاد آمريكا براي همكاري بر ضد ايران را نپذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي محيط ، سرلشگر حمد محمد ثاني الرميثي رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح امارات روز گذشته با "والتر پوكنان " فرمانده نيروي هوايي آمريكا وهيات همراه در ابوظبي ديدار كرد.اين امر يك روز پس از استقبال الرميثي از همتاي نيوزيلندي خود صورت گرفت كه به گفته تحليلگران و ناظران سياسي جديت دولت امارات را درتعامل با تهديدهاي اخير ايران به توقف صادرات نفت درمنطقه خليج فارس درصورتي كه سازمان ملل صادرات نفت ايران را تحريم كند، نشان مي دهد.ديدار اين هيات آمريكايي با مسئولان اماراتي همزمان با تشديد تهديدهاي واشنگتن عليه تهران و تهديدهاي متقابل آن دو صورت مي گيرد.خبرگزاري امارات به جزئيات بيشتري درباره خبر ديدار هيات بلندپايه نظامي آمريكا ومسئولان اماراتي اشاره اي نكرد اما منابع سياسي اعلام كردند در مذاكرات كه ميان الرميثي و پوكنان صورت گرفت به يافتن راه هايي براي تامين صادرات نفت امارات از طريق خليج فارس در صورتي كه اوضاع منطقه به آخرين حد تنش برسد وتلاش آمريكا براي جلوگيري از صادرات نفت ايران و در نهايت تهديد ايران به بستن منطقه خليج فارس به روي هرگونه صادرات نفت پرداخته شد.به گفته منابع مطبوعاتي يكي از سناريوهايي كه فرمانده نيروي هوايي آمريكا در امارات مطرح كرده است و مورد قبول امارات هم قرارنگرفت، اينكه واشنگتن توافقنامه اي را با ابوظبي اعلان كند كه حق آمريكا را در حمايت و تامين صادرات نفت امارات به رسميت بشناسد.

منابع رسانه اي منطقه تصريح كردندعلت اصلي اعتراض امارات به اين طرح اين بود كه اين كشورتمايلي به متنشج شدن روابطش با تهران و ظاهر شدن به عنوان مظهر ميخ آمريكا بر پشت ايراني ها نداشت، زيرا اين مساله عواقب خطرناك و ناگواري نه تنها براي اماراتي ها بلكه براي تمام كشورهاي عرب منطقه خليج فارس خواهد گذاشت.