مصوبات جدید در چهاردهمین جلسه شورای شهر خرمشهر/تشکیل کمیته ای جهت زیباسازی شهر

به گزارش خبرنگار مهر، در شامگاه روز دوشنبه 18 آذرماه چهاردهمین جلسه شورای شهر خرمشهر که نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید برای بررسی لایحه های مربوطه و سپس رأی گیری و تصویب برخی از آنها همراه بود.

یکی از مصوبات این جلسه ساماندهی بازار و کسبه بود، که قرار شد زمینی در بین محدوده سازمان اتوبوسرانی تا محل اسکان مهمانان نوروزی برای دست فروشان و کسبه هایی که در بازار باعث بی نظمی و شکایات مردم شده بودند تدارک دیده شده و جهت فعالیت در آنجا مستقر شوند.

از مهمترین مصوبات دیگر این جلسه می توان به تشکیل کمیته ای جهت زیباسازی شهر اشاره کرد، در این مصوبه قرار شد وضعیت فضای سبز، نهال ها و درخت ها زیبا سازی شوند و در ضمن جهت آماده سازی برای عید نوروز کنار رود کارون نیز ساماندهی و ایمن سازی شود، همچنین برای زیبا سازی داخل شهر و رفاه حال مردم نیز قرار شد از توقف ماشین های سنگین در داخل شهر جلوگیری به عمل آید زیرا که این امر علاوه بر ایجاد مزاحمت برای همشهریان و ایجاد ترافیک در شهر باعث ایجاد حوادثی نیز خواهد شد و قرار شد مکانی در اطراف شهر جهت قرار دادن این وسایل سنگین سنجیده شود.

در پایان این جلسه نیز طرح جمع آوری متکدیان و گدایان در معابر شهری، پیگیری وضعیت سگ های ولگرد و طرح ساماندهی وضعیت ناوگان عمومی اتوبوسرانی خرمشهر و به مزایده قرار دادن 19 اتوبوس فرسوده این سازمان از مصوبات آخر این جلسه بود.