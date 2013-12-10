ایجاد 3 رشته جدید دانشگاهی در مرکز علمی کاربردی بازرگانی ارومیه

منوچهر خوفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در راستای ارتقای سطح دوره های تخصصی سه رشته جدید دانشگاهی در مقطع کارشناسی در این مرکز آموزشی دایر شده است اظهارداشت: این رشته های تحصیلی شامل امور بیمه، تبلیغات و تعاون هستند که از ترم بهمن ماه اجرا می شود.

وی به برنامه ریزی برای تدوین دوره های تک پودمان و غیر حضوری نیز اشاره کرد و افزود: برای ارتقای سایر رشته های تحصیلی در این مرکز از قبیل امور گمرکی اقدامات و برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

خوفی با بیان اینکه در طی هشت ماهه امسال کتابخانه این مرکز آموزشی با حدود پنج هزار جلد کتاب تجهیز و سیستم دهی شده است گفت: این کتابخانه در ساعات بعد از ظهر و با امکاناتی از قبیل خط اینترنت و مکانیزه نمودن سیستم امانت دهی، آماده ارائه خدمات به دانشجویان است.

وی ارائه وام دانشجویی با کمترین و حداقل شرایط برای دانشجویان، ارائه تسهیلات رایگان به خانواده معظم شهدا، فعال نمودن بسیج دانشجویی و تشکیل انجمن علمی، پژوهشی و ایجاد نشریه را از دیگر اقدامات این مرکز در سالجاری ذکر کرد.

رئیس مرکز آموزشی علمی کاربردی بازرگانی ارومیه به برگزاری فعالیت های فرهنگی توسط این مرکز آموزشی نیز اشاره کرد و افزود: مرکز آموزشی علمی کاربردی بازرگانی ارومیه در سال گذشته در زمینه برگزاری مراسم ها، مناسبت ها و فعالیتهای فرهنگی رتبه پنج را در بین 23 مرکز آموزشی کسب کرد.