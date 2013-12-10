به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین دهقان در حاشیه هفتمین کنفرانس فرماندهی و کنترل ایران که امروز سه شنبه در دانشگاه جامعه امام حسین(ع) برگزار شد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرتاب کاوشگر با موجود زنده به فضا چگونه صورت می گیرد، گفت: ما دو نوع پرتاب داریم که یکی از آنها این است که موجود زنده به فضا می رود و بر می گردد و این کار را در آینده نزدیک انجام خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه کار ساخت زیردریایی فاتح کی به سرانجام می رسد، گفت: نمونه زیردریایی نیمه سنگین فاتح تکمیل و تمام شده است و پس از تکمیل این زیردریایی را تحول نیروی دریایی ارتش می دهیم.

وزیر دفاع در پاسخ به سوالی درباره ساخت سری جدید پهپادها با موتور جت نیز گفت: عمدتاً موتور پهپادهای ما پیستونی هستند و به دنبال این هستیم که موتورهای جت را بر روی پهپادها پیاده کنیم و از این تکنولوژی استفاده کنیم.

سردار دهقان در مورد ساخت ماهواره تدبیر نیز گفت: این ماهواره در دانشگاه علم و صنعت در حال ساخت است که این ماهواره را در آینده به فضا پرتاب خواهیم کرد.