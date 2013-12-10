تجمع معتادان و سارقان در حواشی اتوبان مدرس و محله فرحزاد / برج سازان در حال تراشیدن کوه برای ساخت و ساز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حسینی شورایار منطقه 2 با اشاره به مشکلات این منطقه گفت: ما جنوب شهر را در دل این منطقه داریم. در منطقه اسلام آباد و فرحزاد طرح تسهیلی اجرا نمی شود. همچنین ما در حاشیه بزرگراهها با معضل معتادان مواجه هستیم.

در ادامه جلسه اسماعیل دوستی با بیان اینکه انتهای کوی فراز در این منطقه به محل ریخته شدن زباله ها بدل شده گفت: باید این بخش ساماندهی شود. همچنین اوین و درکه نیز مانند دره فرحزاد ساخته شود و با نهادهایی که در حریم رودخانه ساخت و ساز می کنند برخورد شود.

وی خواستار تملک باغی رها شده در بخش جنوبی میدان کاج شد.

همچنین محسن سرخو در ادامه با اشاره به حادثه گودبرداری منطقه ایران زمین گفت: این مشکل هنوز حل نشده و دردسر هایی برای محله دارد. شورایاریها باید مراقب باشند قبل از وقوع چنین اتفاقاتی آن را گزارش کنند.

مرتضی طلایی نیز با اشاره به وضعیت نامناسب محله کامپ زنجان در جوار دانشگاه شریف گفت: این منطقه وضعیت اسف باری دارد که نیاز به استقرار پلیس در آن است و باید طرحهای موضوعی برای آن تهیه شود.

سروری عضو دیگر شورای شهر به وجود سارقان و معتادان در حواشی، فرحزاد و دره پونک اشاره کرد و گفت: در این مکان ها ساخت و سازهای غیرقانونی انجام می شود و هر روز رستوران تازه ای در این مکان متولد می شود که برخورد با آن نیاز به عزم جدی تری دارد.

حبیب پور نیز به مشکلات محله اسلام آباد و زیر پل مدیریت اشاره کرد و گفت: بعد از غروب آفتاب این مکان تبدیل به تگزاس می شود.

همچنین ابوالفضل شاکری عضو دیگر شورا در خصوص تخریب ساختمان کلاه فرنگی بالاتر از میدان دربند انتقاد کرد و گفت: برج سازان در حال تراشیدن کوه برای ساخت و ساز هستند.

همچنین حکیمی پور در این جلسه با اشاره به تذکر 18 نفر از اعضای شورای شهر به شهردار گفت: شهردار توضیح داده که به ساختارها در شهرداری دست نزده و تنها جابجایی انجام داده است.