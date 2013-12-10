زنان سرپرست خانوار، صاحب دکه های بلیط فروشي شدند/ اقدام اتوبوسرانی تبریز در بکارگیری افراد نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، طرح بلیط الکترونیکی که از چند سال پیش و برای نخستین بار در شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه اجرا شده است، در مدت زمان اجرای خود فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرد و با وجود برخی مشکلات در ابتدای راه اندازی، بتدریج توانسته جای خود را میان شهروندان تبریزی پیدا کند بطوریکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است حتی اتوبوس های بخش خصوصی این شهر نیز به این سامانه ها مجهز شود.

با وجود تمام نواقص و معایب این طرح، در چند سال گذشته طرحی انسان دوستانه و قابل تقدیر نیز در کنار این اقدام نو به اجرا درآمده است و در نتیجه آن برخی از بانوان و مادران خانواده های بی سرپرست، تعداد محدودی از افراد کم توان و معلول و حتی عده ای از دانشجویان جویای کار نیمه وقت به عنوان نیروهای خدماتی و اجرایی بلیط الکترونیکی در مسیرهای اتوبوس های بي آر تي شهر تبریز به خدمت گرفته شده اند.

با وجود تمام سختی ها، باید شکرگذار بود

مردی سالخورده بنام جلیل زاهدی از جمله این افراد است که درباره شغل خود می گوید: چون سواد آن چنانی ندارم و حرفه و صنعتی نیز از دستم برنمی آید، مدتها به عنوان کارگر ساده روزی خود و خانواده پنج نفره ام را تامین می کردم تا اینکه خبردار شدم شرکت اتوبوسرانی افرادی مانند مرا پس از تایید صلاحیت و آموزش های لازم به عنوان مسئول بلیط الکترونیک جذب می کند و من نیز پس از طی مراحل مورد نیاز، نزدیک به سه ماه است که در ایستگاه های اتوبوس تندرو به عنوان مسئول بلیط الکترونیکی بصورت تمام وقت کار می کنم.

وی در خصوص مزایا و معایب شغل جدید خود چنین اظهار می کند: نمی توان ادعا کرد که شغل مناسب و راحتی است و در واقع به ناچار و از روی احتیاج در این شغل کار می کنم اما نباید ناشکر بود چرا که ماهیانه شش میلیون ریال حقوق دریافت می کنم و دست کم دست جلوی کسی دراز نمی کنم، با این وجود این حقوق که تنها دریافتی ما از پیمانکار بلیط الکترونیکی اتوبوسرانی تبریز است، چندان جوابگوی نیازهای ما با توجه به گرانی های فعلی نیست و آنرا در مقابل کار در تمام یک ماه و آن هم بمدت 15 ساعت در هر روز دریافت می کنیم.

زاهدی در ادامه می افزاید: متاسفانه با وجود ساعت بالای کاری و دشواری و مشکلات مختلف آن، تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نیستیم و حتی زمانی که نیاز به مرخصی داریم، در صورتی که فرد جایگزین وجود داشته باشد می توانیم به مرخصی برویم البته اگر به هر دلیلی نتوانیم در سرکار خود حاضر شویم، سرماه از حقوق ناچیزی که دریافت می کنیم کسر خواهد شد.

ضعف فرهنگی سازی، حقوق نامتناسب با شرایط کاری و نبود بیمه، مهمترین دغدغه های متصدیان بلیط الکترونیک

یکی از بانوانی که به عنوان مسئول گیشه بلیط الکترونیک کار می کند و تمایلی به معرفی خود نیز ندارد، در خصوص شرایط خود و نحوه بکارگیری سایر بانوان در این شغل گفت: از خانم هایی که به عنوان مسئول بلیط فروشی و یا بلیط زنی بانوان در این مجموعه مشغول بکار هستند، برخی مسولیت خانواده های بی سرپرست را بر عهده دارند و به دلایل مختلفی چون فوت همسر یا طلاق و یا سایر مشکلات شخصی باید هزینه های خانواده خود را تامین کنند و چنین شغلی با وجود داشتن حقوق و مزایای حداقلی، امکان اشتغال مناسبی برای این افراد است.

وی در ادامه در خصوص مشکلات و سختی های پیش روی این بانوان شاغل نیز اظهار داشت: در ابتدای اجرای این طرح با مشکلات فرهنگی و اخلاقی متعددی روبرو بودیم و حتی در مواردی کار به کلانتری و دادگاه نیز کشید اما اکنون از لحاظ فرهنگ سازی، این موضوع میان شهروندان جا افتاده و چندان مشکلی از این بابت نداریم اما در مقابل پایین بودن میزان حقوق در مقایسه با شرایط کاری و نبود بیمه و یا واریزی بیمه های 10 تا 15 روزه برای یک ماه از مهمترین دغدغه های خانم های شاعل در این شغل است.

بکارگیری 149 نفر از افراد نیازمند در قالب فروشنده و کنترل کننده بلیط الکترونیک در اتوبوسرانی تبریز و حومه

مسئول روابط عمومی شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه نیز در خصوص بکارگیری این افراد در اتوبوسرانی خاطرنشان شد: این طرح از سال 87 در حال اجراست و در نتیجه آن 65 نفر به عنوان مسئول دکه فروش و شارژ بلیط الکترونیکی و 84 نفر به عنوان مسئول کنترل این بلیط ها توسط شرکت پیمانکار به خدمت گرفته شده اند که 16 نفر از این افراد سرپرست خانوار و بیش از 95 درصد متاهل هستند بدلیل قوانین خاص استخدام بکارگیری این افراد بصورت پیمانی و از طریق پیمانکار و نه شرکت اتوبوسرانی انجام می گیرد.

نوتاش در ادامه اظهار داشت: این افراد از میان اقشار آسیب پذیر جامعه و عموماً با معرفی بهزیستی، کمیته امداد، هیئت مستمندان، تبريز مساجد و برخی خیرین جذب می شوند و به دو صورت مقطعی توسط پیمانکار و بصورت دوره ای و سالانه جهت آموزش های کلی و تقدیر از متصدیان بلیط نمونه توسط اتوبوسرانی، تحت آموزش قرار می گیرند و کارشناسان مسايل فنی دستگاه های کارتخوان و نیز کارشناسان امور اجرایی آموزش های فنی و اخلاقی لازم را به این افراد می دهند.

وی در خصوص نظارت بر کار پیمانکار این طرح نیز گفت: نوع فعالیت و نحوه بکارگیری افراد نیازمند و کم توان و برخورد با آنها از طریق بازرسان منطقه های اتوبوسرانی و گشت های مدیریت و نظارت کنترل می شود و حتی جزیی ترین مسایل چون پوشش این افراد نیز زیر ذره بین است تا علاوه بر تامین نیازهای این افراد، از ایجاد مسایل حاشیه ای و تنش هایی که در ابتدای اجرای این طرح مکرراً رخ می داد، جلوگیری شود که البته در حال حاضر با توجه به فرهنگ سازی صورت گرفته به ندرت شاهد بروز چنین مشکلاتی هستیم.

نوتاش در خصوص ادامه فعالیت این افراد نیز تصریح کرد: در حال حاضر برنامه ای برای تغییر وضعیت این افراد وجود ندارد ولی در آینده بسته به تغییراتی که در سیستم های کارت خوان الکترونیکی رخ می دهد، شاید وضعیت این افراد نیز تغییر کند اما تا هر زمانی که امکان استفاده از این افراد وجود داشته و بتوانیم اقدامی جهت تامین معیشت آنها انجام دهیم، تمام تلاش خود را برای حفظ و بکارگیری آنها خواهیم کرد.

کمک به اقشار کم درآمد و نیازمند و در کنار آن انجام امور خدماتی در حوزه بلیط الکترونیک، از اهداف اجرای این طرح است

پیمانکار اجرای طرح بلیط الکترونیک شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه نیز در خصوص بکارگیری افراد نیازمند و کم توان در این طرح گفت: جذب این افراد با هدف کمک به اقشار کم درآمد و نیازمند و در کنار آن انجام امور خدماتی در حوزه بلیط الکترونیک صورت گرفته است و در چند سال گذشته با همکاری هیئت مستمندان تبريز، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و کاریابی ها اقدام به شناسایی، جذب، آموزش و بکارگیری افراد نیازمند چون مادران سرپرست خانواده، افراد کم توان و معلول و حتی دانشجویان جویای کار نیمه وقت می کنیم.

حمید موسی پور با اشاره به اینکه تبریز پس از مشهد دومین کلانشهر کشور است که در امور خدماتی و بلیط فروشی اتوبوسرانی آن از بانوان استفاده می شود، تصریح کرد: برخی از این بانوان افرادی آبرومند و محجوب هستند که بنا به دلایل مختلف اکنون سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند و ما نیز تلاش می کنیم تا با فراهم کردن زمینه های اشتغال آنها به عنوان مسئولان دکه فروش و شارژ بلیط و یا متصدی دستگاه کارتخوان، ضمن فراهم کردن حقوق و مزایای حداقلی، از لحاظ روحی و معنوی نیز شرایط مناسبی را برای آنها ایجاد کنیم چرا که داشتن شغل نه تنها تامین کننده نیازهای مادی افراد است بلکه می تواند در آنها احساس مفید بودن برای خود و جامعه را نیز ایجاد کند.

وی در خصوص امکانات و مزایای جانبی که در اختیار این افراد قرار می گیرد نیز گفت: تلاش می کنیم پس از دادن آموزش های فنی و اخلاقی لازم و جذب افراد واجد شرایط، تا حد امکان آنها را تحت پوشش بیمه ای قرار دهیم و علاوه بر آن در صورت امکان برای دریافت تسهیلات بانکی یا کمک هزینه های درمان معرفی می شوند.

موسی پور در مورد برخی معلولانی که در این طرح بکار گرفته شده اند، اظهار داشت: این معلولان دو برادر هستند که از سوی بهزیستی معرفی و به عنوان کنترل کننده بلیط الکترونیکی بکار گرفته شده اند البته بهزیستی قول همکاری برای بیمه این افراد را داده بود که با عدم پیگیری این موضوع از سوی بهزیستی، ما نیز چندان حساسیتی نشان نداده و خود اقدام به تامین نیازهای این دو برادر معلول کردیم.

به هرترتیب چنین اقدامات خیرخواهانه و معقولی برای توانمندسازی اقشار کم توان و نیازمند جامعه امری پسندیده و مورد تایید است و با توجه به اینکه در همین هفته گذشته و مصادف با روز جهانی معلولین در 12 آذر، اخباری مبنی بر تصمیم مجلس برای بررسی طرح های مرتبط با این حوزه منتشر شد، معقول بنظر می رسد که بجای ارائه تسهیلات و مبالغ نقد به این قشر و نیز افراد نیازمند و سرپرست خانوار، نسبت به فراهم کردن زمینه های اشتغال آنان از چنین راه های ممکن و مناسبی اقدام شود تا ضمن تامین نیاز های مادی این افراد، جایگاه و شان آنها نیز حفظ شده و نیازهای روحی و اجتماعی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

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گزارش و عكس از:حسن عبداللهي