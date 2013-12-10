نبود هدفمندی در طرح های تحقیقاتی از مشکلات مهم حوزه پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سقراط فقیه زاده صبح سه شنبه در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: انجام یک طرح تحقیقاتی به زمان بیشتری نیاز دارد و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها کمتر به این مهم توجه دارند.



وی ادامه داد: در حال حاضر محققان و پژوهشگران در تولید مقالات پژوهشی مشکلی ندارند و به میزان قابل توجهی در این حوزه رشد کافی حاصل شده است.



فقیه زاده با بیان اینکه بسیاری از طرح های تحقیقاتی به دلیل ایده های طولانی مدت آن به زمان بیشتری برای انجام نیاز دارند گفت: متاسفانه بسیاری از طرح های تحقیقاتی انجام شده در کشور کوتاه مدت هستند و بازدهی لازم را به دنبال ندارد.



وی افزود: اگرچه طرح های پژوهشی کوتاه مدت به انتشار مقالات و چاپ آن در مجلات بین المللی در زمان کمتری منتهی می شود و آثار مثبتی دارد، اما ادامه این مسیر مشکل پژوهشی کشور را رفع نمی کند.

فقیه زاده عدم نگاه بلند مدت به طرح های تحقیقاتی و فرایند این طرح ها را یکی از مهم ترین مشکلات سیستم تحقیقاتی در کشور دانست و گفت: متاسفانه در ایران نگاه بلند مدت به تحقیق وجود ندارد و فکر نمی کنیم 20 سال آینده این تحقیق به کجا خواهد رسید.

وی ادامه داد: فکر کردن به طرح های تحقیقاتی کوتاه مدت موجب بروز مشکلات می شود و مشکلات تحقیقاتی کشور را به شکل کامل حل نمی کند.

فقیه زاده افزود: تغییر رویکردهای سیاسی و جابجایی مکرر متولیان حوزه پژوهش انجام طرح های تحقیقات و پژوهشی را در کشور با مشکل جدی مواجه کرده است.



وی با بیان اینکه متاسفانه تغییر دولت ها و اجرای سیاست های متعدد به فرآیند و انجام کارهای پژوهشی لطمه وارد کرده است افزود: طی 20 سال گذشته و با راه اندازی رشته های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در مراکز آموزش عالی کشور شرایط بسیار خوبی برای انجام تحقیقات و کارهای پژوهشی فراهم شده است.



فقیه زاده افزود: شرط لازم انجام کارهای پژوهشی وجود پژوهشگران کارآمد و متبحر است که خوشبختانه در حال حاضر کشور در این بخش در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.



این استاد آمارزیستی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: طی سالهای گذشته انجام یک کار پژوهشی برای اساتید فن امتیار مهمی تلقی می شد این درحالی است که هم اکنون با تغییرات بوجود آمده و برگزاری دوره ها و کارگاههای پژوهشی توانمندی لازم در این خصوص برای اکثریت قریب به اتفاق اساتید به وجود آمده است.



وی افزود: توسعه کارها و فعالیت های پژوهشی کاربردی در کشور نیازمند حمایت و تقویت مراکز تحقیقاتی کشور است.



فقیه زاده افزود: گسترش و نهادینه کردن فعالیت های پژوهشی منوط به انتقال نسل به نسل اندیشه های محققان است که تحقق این مهم نتایج درخشانی به همراه دارد.

وی از عدم وجود صنعت تحقیق در کشور انتقاد کرد و با بیان اینکه نتوانستیم در کشور بین صنعت و پژوهش رابطه خوبی برقرار کنیم افزود: مشکل پژوهش همان انجام طرح های تحقیقاتی بلند مدت است.

فقیه زاده با اشاره به بیان مقام معظم رهبری در زمینه حلقه مفقوده بین کارهای نظری و طرح های تحقیقاتی افزود: باید برای اصلاح نگاه صنعت به پژوهش تلاش کرد.