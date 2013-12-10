كاهش 11 درجه اي دماي هواي همدان

نادر پيرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه شب گذشته دماي هواي همدان نسبت به 24 ساعت گذشته 11 درجه كاهش داشته است، ادامه داد: دماي حداقل همدان هفت درجه زير صفر بوده است.

وي آسمان استان را صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد پيش بيني كرد و اظهار داشت: اين وضعيت تا اواخر چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

مسئول مركز پيش بيني هواي استان همدان با بيان اينكه چهارشنبه شب به تدريج با نفوذ سامانه بارشي جديدي شاهد بارش باران و برف و گاهي وزش باد شديد در استان همدان خواهيم بود، بيان كرد: اين وضعيت به تناوب تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.

پيرتاج با بيان اينكه به دليل شدت بارش در برخي از ساعات احتمال آبگرفتگي معابر عمومي و وزش باد نسبتا شديد وجود دارد، عنوان كرد: همچنين اختلال در تردد خودروها در جاده ها پيش بيني مي شود.

وي با بيان اينكه در طول اين مدت دماي هواي استان بين چهار تا شش درجه كاهش خواهد داشت، گفت: بيشترين بارش روز گذشته در شهرستان هاي تويسركان با شش و نيم ميليمتر و همدان با پنج ميليمتر بوده است.