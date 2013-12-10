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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۹

محمدزاده:

سرشماری زمستانه گونه های مختلف پستانداران در ایلام آغاز شد

سرشماری زمستانه گونه های مختلف پستانداران در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: سرشماری زمستانه گونه های مختلف پستانداران دراستان ایلام و پایان مسابقات فوتسال جامعه شهدای جامعه پزشکی از جمله اخبار کوتاه ایلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره نظارت برحیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام گفت: در راستای سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست کشور و به منظور اطلاع از وضعیت زیستی،تنوع وتراکم گونه های مختلف پستانداران،خصوصأ پستانداران حائزاهمت درمناطق تحت مدیریت سازمان، سرشماری زمستانه پستانداران باحضورمأمورین وکارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست آغازشد.


اکبرمحمدزاده افزود: سرشماری پستانداران درمناطق تحت مدیریت ،سالانه طی دومرحله(6ماهه اول ودوم سال) به تناسب استقرارزیستگاه درحوزه جغرافیایی(گرمسیری یا سردسیری) وباتوجه به شرایط آب وهوایی،زادآوری وتغذیه ای گونه های مختلف انجام می گیرد.

پایان مسابقات فوتسال جامع شهدای جامعه پزشکی استان با معرفی تیم های برتر

این مسابقات با شرکت 8 تیم از کانون های بسیج جامعه پزشکی استان و به مدت 12 روز برگزار شد.

در پایان تیم کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امام خمینی ایلام موفق به کسب عنوان اول این رقابت ها شد.

تیم های کانون بسیج جامعه پزشکی مجتمع دانشگاهی و تیم  الف کانون ستاد دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب مقام دوم وسوم این رقابت ها را به دست آوردند.

همچنین نسترن چولکی رئیس انجمن های ورزشی استان به عضویت هیئت رئیسه  کشتی کلیشه ای کشور برگزیده شد .           .  

 

کد مطلب 2192523

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