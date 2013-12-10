وضعیت امنیتی استان فارس قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی صبح سه شنبه در مراسم صبحگاه مشترک فرماندهی انتظامی فارس، گفت: خوشبختانه استان فارس در مباحث امنیتی در وضعیت خوبی قرار دارد و نیروی انتظامی فارس توانسته رابطه مناسبی با مردم داشته باشد.

وی تصریح کرد: همواره پلیس به مشارکت مردم نیازمند است و هر زمانیکه مردم در فعالیت های مختلف حاضر شدند کارها سریعتر انجام می شود.

استاندار فارس تاکید کرد: مردم قدرشناس فعالیت های پلیس هستند و در چنین حالتی است که پلیس نیز با اقتدار کامل فعالیت های خود را انجام می دهد.

احمدی ادامه داد: نیروی انتظامی با توجه به وظیفه ذاتی خود سخت ترین و دشوارترین نوع خدمات را به مردم جامعه ارایه می دهد.

وی با اشاره به اینکه امروز تمامی دستگاه ها تلاش برای سربلندی نظام دارند، گفت: جمهوری اسلامی امروز به برکت حضور نیروهای متعهد در بلند ترین نقطه جهان ایستاده و الگویی برای دیگر کشور استقلال طلب دنیا است.

استاندار فارس تصریح کرد: امروز نیروی انتظامی با دفاع از مرزهای آبی و خاکی کشور نقش موثری در سربلندی و اقتدار نظام دارد.